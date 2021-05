La cyber-pandémie intentionnellement planifiée va dévaster ce pays Will .

par Gary D. Barnett, Lew Rockwell:

«La liberté n’est pas pour ces esclaves; Je ne préconise pas de l’infliger contre leur conscience. Au contraire, je suis fortement en faveur de les laisser ramper et ramper à leur gré avant toute fraude ou combinaison de fraudes qu’ils choisissent de vénérer … Notre gouvernement pratique tout entier est fondé sur la psychologie de la foule et le Boobus Americanus suivra toute commande qui promet de le rendre plus en sécurité.

~ HL Mencken

La citation de Mencken ci-dessus ne pourrait probablement pas être plus appropriée pour la cyber-tempête à venir qui est ouvertement planifiée et télégraphiée par les pouvoirs de contrôle et leurs putes du gouvernement. L’intégralité d’une prise de contrôle de ces citoyens, quelles que soient les méthodes particulières employées, repose entièrement sur l’ignorance et l’obéissance totales des masses. Cet état d’être, cet état d’acceptation aveugle du fait que chaque menace, qu’elle soit prétendument nationale ou étrangère par nature, est naturelle, accidentelle ou perpétrée par un ennemi mystérieux de loin. Ce récit toujours propagé provient de la même source; celle du gouvernement en place et des médias dominants contrôlés. Pour cette raison, le même système de gouvernement se déclare à jamais être le seul sauveur et protecteur du petit prolétariat, assumant ainsi une position de dieu et de roi. Cela renforce parmi les faibles que pour être en sécurité, il faut compter sur le gouvernement.

Après tout, la sécurité est devenue la première priorité des masses, et cette notion absurde n’est pas venue accidentellement. Les maîtres du peuple l’ont martelé dans la psyché des Américains depuis leur naissance, et pour cette raison, la liberté individuelle a pris le pas sur la protection de l’État. Comme c’est pratique pour ceux qui cherchent à contrôler l’ensemble de la société, comme lorsque la population fonde chaque aspect de sa vie sur la sécurité et la dépendance, le contrôle sur eux n’est pas seulement souhaité, il est exigé. Telle est l’essence de l’esclavage, et pourquoi est facilement acceptée par la population déplorable d’aujourd’hui.

Nous sommes maintenant au milieu de ce que l’on peut qualifier de tsunami «pandémique». Vague après vague de menaces fabriquées arrivent. Celles-ci se présenteront sous de nombreuses formes, des soi-disant «variantes Covid», à l’inflation galopante, aux soulèvements ciblés, aux catastrophes imputées au changement climatique; le tout bien sûr basé strictement sur la peur. Tout comme l’événement 201 a été utilisé pour avertir du faux mensonge de la “ pandémie de Covid ”, le prochain événement mis en scène qui annonce l’avenir connu sera Cyber ​​Polygon 2021 qui se tiendra le 9 juillet, dans moins de deux mois. Compte tenu de l’histoire de l’arnaque «Covid», cela signifie-t-il que les principales cyberattaques prévues qui fermeront ce pays auront lieu en août ou en septembre? Il n’y a aucun moyen d’être positif, mais je crois qu’il est plus probable qu’improbable que ces événements se poursuivent cet été et cet automne.

Cela pourrait certainement conduire à une interruption massive de l’accès à Internet et aux communications, mais la menace la plus directe sera probablement due aux arrêts du réseau électrique. Déjà, il y a des histoires dans les “ nouvelles ” pré-annonçant des coupures de courant majeures dans l’ouest des États-Unis, similaires à ce qui a été mis en scène et a terriblement affecté le Texas cet hiver pendant un front de froid extrême et une tempête de neige. Tous les États occidentaux sont déjà avertis par les médias dominants contrôlés par la CIA, mon État d’origine, le Montana, ainsi que l’Idaho et le Wyoming étant les plus exposés. C’est révélateur, car ce sont trois des États les moins peuplés du pays, alors pourquoi ces États seraient-ils plus à risque que les grands centres de population tels que le Colorado et l’extrême ouest? Ma théorie à ce sujet est qu’il y aurait moins de risques de troubles civils locaux et d’émeutes si les pannes se produisaient dans des États moins peuplés qui ne dépendent pas nécessairement de la climatisation pour rester en sécurité. Une grande partie de la population de ces États n’est pas préoccupée par le besoin de protection contre la chaleur, de sorte que les pannes, bien qu’elles soient gênantes et dommageables, ne seraient pas nécessairement mortelles, mais toute panne de courant majeure serait certainement utilisée pour effrayer tout le monde dans le pays.

Nous voyons déjà des rapports de cyberattaques faussement imputées à des pirates informatiques à la recherche d’argent, et bien sûr imputées à la Russie, comme d’habitude, mais ce sont tous des événements sous faux drapeau très assurément mis en scène, testant les eaux pour les fermetures majeures à venir.

En plus des coupures d’énergie imputées aux cyberattaques, attendez-vous à d’autres attaques qui affecteront les lignes d’approvisionnement à l’échelle nationale concernant la distribution de nourriture, la livraison de carburant, la livraison de fournitures médicales, les pénuries d’approvisionnement en bâtiments et l’interruption qui en résulte de tous les modes de transport qui sont essentiels pour assurer le maintien de la vie. marchandises à travers le pays.

Surveillez de très près ces simulations du World Economic Forum (WEC), car elles ne sont pas effectuées pour se préparer à d’éventuelles cyberattaques criminelles ou étrangères inconnues à l’avenir, elles sont effectuées afin de conditionner le public à de telles attaques qu’ils ont déjà planifiées. mener. C’est un exercice nécessaire pour préparer les masses afin que, lorsque les attaques se produisent, les gens croient que ces simulations mises en scène par le gouvernement fasciste, les acteurs de la «santé» et des entreprises étaient prémonitoires et faites à leur avantage. C’est bien sûr absurde, mais alors cette population croit tout ce qu’on lui dit et est facilement dupée en acceptant toute propagande venant des entités de contrôle et du gouvernement.

Ce ne sera pas la seule menace, car au cours des prochains mois, de multiples tentatives pour faire avancer les programmes mondialistes se produiront très probablement simultanément. Au fur et à mesure que ces cyberattaques se produisent et que la population s’affaiblit pendant les mois d’été, à l’arrivée de l’automne, la fausse pandémie de «virus» va à nouveau relever sa vilaine tête. Avec une grande partie de la population déjà injectée avec des «vaccins» toxiques et mortels, causant encore plus de dégâts à une population déjà stressée avec un système immunitaire naturel presque détruit, le nombre de maladies et de décès à mon avis augmentera considérablement. Cela sera faussement imputé à «Covid» ou revendiqué de nouvelles souches de «virus», et le terrorisme qui en résultera contre le peuple reprendra en vigueur.

