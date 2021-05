La cyberattaque du pipeline colonial conduit à l’arrêt ⋆ .

Un homme cagoulé tient un ordinateur portable alors qu’un cyber-code est projeté sur lui sur cette photo d’illustration prise en mai 2017 (Kacper Pempel / .)

The Colonial Pipeline, le premier opérateur américain de gazoducs, a fermé l’ensemble de son réseau après avoir été frappé par une cyberattaque, a déclaré la société dans un communiqué vendredi.

Colonial, qui affirme transporter environ 45% du carburant consommé sur la côte Est, a pris conscience vendredi qu’elle avait été victime d’une cyberattaque et «a mis certains systèmes hors ligne pour contenir la menace, ce qui a temporairement interrompu toutes les opérations de pipeline».

La société a déclaré qu’elle avait contacté les agences fédérales et les forces de l’ordre et qu’elle travaillait avec une société de cybersécurité tierce pour gérer la menace, qui a affecté certains de ses systèmes informatiques.

«À l’heure actuelle, notre objectif principal est la restauration sûre et efficace de notre service et nos efforts pour revenir à un fonctionnement normal», a déclaré la société dans un communiqué. «Ce processus est déjà en cours et nous travaillons avec diligence pour résoudre ce problème et minimiser les perturbations pour nos clients.»

Le réseau de Colonial fournit du carburant des raffineurs américains de la côte du Golfe à l’est et au sud des États-Unis, transportant quelque 2,5 millions de barils par jour d’essence, de diesel, de carburéacteur et d’autres produits raffinés à travers 5500 miles de pipelines.

