La cybersécurité est en train de devenir le plus grand champ de bataille : Daisy Chittilapilly, présidente – Opérations Inde et SAARC, Cisco

DAISY CHITTILAPILLY, Présidente, Cisco India & Saarc

La technologie n’est plus considérée comme un enrichisseur d’expérience, mais comme le principal catalyseur de tout ce que nous faisons », déclare Daisy Chittilapilly, la nouvelle présidente de Cisco pour ses opérations en Inde et SAARC. Elle possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique, dont 17 ans d’expérience en leadership chez Cisco. « Dans le monde numérique et cloud d’aujourd’hui, le leadership de Cisco en matière de mise en réseau, de cybersécurité et de collaboration nous place à l’avant-garde pour aider les entreprises dans leur transformation numérique et pour ouvrir une nouvelle ère de croissance », a-t-elle déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Alors que vous prenez en charge Cisco India et SAARC, quels sont vos principaux domaines d’intervention ?

Alors que l’économie numérique s’installe, nous nous concentrons sur trois domaines. Premièrement, nous continuons d’accélérer notre transition vers les logiciels et les abonnements pour apporter les technologies et les services les plus pertinents à nos clients de la manière la plus simple à utiliser. Deuxièmement, nous nous appuyons sur les bases solides du leadership de Cisco dans les domaines du réseautage, de la cybersécurité, de la collaboration et du cloud pour aider les organisations de tous les secteurs dans leur transformation numérique. Enfin, nous avons l’intention d’utiliser notre technologie non seulement pour relever nos défis actuels, mais également pour créer un monde plus équitable, durable et inclusif pour tous, et c’est là que nous voyons notre plus grande opportunité.

Quelles sont les priorités de vos clients d’un point de vue technologique ? Ces priorités ont-elles changé de manière significative pendant la pandémie?

Une chose que la pandémie a changé pour toujours est que ce qui peut être livré numériquement doit et sera livré numériquement. Ainsi, les entreprises de toutes tailles se précipitent pour numériser pour augmenter leur efficacité et offrir une expérience client constamment élevée dans le monde physique et virtuel.

Bien que l’endroit et la manière dont ils investissent dans la technologie varient d’une entreprise à l’autre, la plupart de nos discussions avec les clients portent sur la création d’un modèle commercial qui leur permet de servir leurs clients là où ils se trouvent tout en garantissant la capacité de développer et d’automatiser de nouvelles capacités de manière agile. , la flexibilité de déplacer et d’adapter la capacité informatique là où la demande est, et la sécurité, la productivité, la sécurité et l’expérience dans cet environnement distribué.

Comment les petites entreprises peuvent-elles capitaliser sur les opportunités du monde numérique ?

La plupart des petites entreprises en Inde comprennent que la question n’est plus de savoir si ou même combien numériser, mais comment numériser de manière simple et rentable. Aujourd’hui, leurs employés deviennent de plus en plus hybrides, leurs clients attendent une expérience numérique sans faille, et ils travaillent à construire l’avenir et se battent pour le sécuriser. La clé pour effectuer ces transitions réside dans la collaboration avec les bons partenaires pour mettre en place des solutions de sécurité, de mise en réseau, de cloud et d’autres technologies critiques de niveau entreprise, fournies de manières facilement consommables. Conscients de cela, nous avons récemment introduit Cisco Designed, une suite d’offres conçue pour les petites entreprises afin de répondre à leurs besoins en matière de mise en réseau, de sécurité, de collaboration, de cloud et de connectivité Internet.

Du point de vue de la sécurité, comment le paysage a-t-il changé pendant la pandémie ?

Au fur et à mesure que nous numérisons, la cybersécurité est en train de devenir le plus grand champ de bataille pour assurer la sécurité des personnes et des entreprises. Dans ce scénario, nous voyons émerger trois tendances claires. Premièrement, l’identité est le nouveau périmètre dans le monde hybride, et la mise à l’échelle des VPN et de l’authentification multifacteur (MFA) pour vérifier l’identité des utilisateurs avant d’autoriser l’accès est essentielle. De plus, un cadre de sécurité proactif est nécessaire pour permettre aux différentes couches de communiquer entre elles et de corréler les informations afin de prévenir les attaques. Enfin, la sécurité doit être fondée sur une confiance zéro, ce qui suppose que tous les environnements sont compromis et fonctionne pour identifier et répondre aux menaces en temps réel.

En fin de compte, dans ce monde virtualisé, la sécurité doit être intégrée, pas boulonnée. Pour aider nos clients à gérer leurs besoins de sécurité dynamique, le portefeuille de sécurité de Cisco est désormais intégré à tous les points de contrôle critiques pour le réseau, les utilisateurs et les points de terminaison, la périphérie du cloud et les applications. Il est désormais géré dans le cloud avec la plate-forme SecureX qui offre une visibilité et une simplicité unifiées. Nous renforcerons notre leadership en matière de cybersécurité grâce à l’intégration SASE, XDR et Zero Trust dans nos plateformes unifiées de mise en réseau et de sécurité.

Cisco évolue vers un modèle de travail hybride. Qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde et la Sarre ?

Le travail à distance n’est pas nouveau pour Cisco. Mais maintenant, nous savons que le bureau a changé pour toujours, et nous ne retournerons plus au bureau ou n’utiliserons plus l’espace physique de la même manière qu’avant. Alors qu’environ la moitié de nos employés étaient au bureau quatre à cinq jours par semaine avant la pandémie, moins d’un quart souhaitent être dans un bureau trois jours ou plus par semaine lors de la réouverture des bureaux. Les chiffres sont similaires pour Cisco en Inde.

Par conséquent, l’avenir du travail chez Cisco sera hybride pour chaque employé. Cela dit, nous reconnaissons qu’il n’y a pas de solution unique. Nous continuerons donc à écouter les commentaires directs de nos employés pour déterminer l’orientation future de notre façon de travailler. Avec cela comme notre étoile du nord, nous nous mettons au défi de devenir le « Meilleur lieu de travail hybride au monde » !

Selon vous, quels sont les secteurs qui profitent le plus d’un monde de plus en plus numérique ?

L’Inde est au tournant le plus important. Nous voyons le plus grand potentiel d’impact dans l’accélération de l’Industrie 4.0 pour améliorer l’efficacité de nos capacités de fabrication ; transformer la logistique à travers les ports, les routes, les aéroports, etc. ; perfectionnement de la main-d’œuvre; renforcer la connectivité numérique ; et l’augmentation de la productivité et de la rentabilité de l’agriculture et des petites entreprises.

