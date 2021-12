La cybersécurité prévient qu’en 2022, il y aura des piratages dans l’espace et de nouvelles escroqueries sur les appareils mobiles

Dès l’année prochaine 2022, le les pirates Oui les cyber-escrocs pourrait générer de nouvelles des menaces et triche les appareils mobiles, en plus d’axer son champ d’action sur espace. Au fil des ans, les escrocs ont disparu perfection leur stratégies, provoquant de plus en plus des menaces.

Les arnaques sur nos appareils sont de plus en plus fréquentes

Ces dernières années, l’énorme usage que les gens font de nos téléphones mobiles a fait de cet appareil une cible pour les équipes de la cyber-sécurité des Etat. Les principales raisons, comme indiqué Surveilleur, sont les suivantes : son énorme capacités et toutes les informations qui viennent à stocker.

Les attaques mobiles augmenteront en 2022

Les principaux responsables du financement de toutes sortes de nouveaux des menaces qui vont exclusivement dirigé notre les appareils mobiles proviennent de groupes qui vendent à organisations soutenues pour les Etat, tels que les logiciels espions Pégase.

Pour le moment je sais filtrer les menaces puissant, ce type d’organisation criminelle décide se nourrir d’eux et copier les techniques d’attaque vers de nouvelles victimes. Pour cette raison, la société de cybersécurité Laboratoire des menaces WatchGuard a prédit qu’en 2022 augmentera Les attaques aux portables.

Cette même entreprise en est venue à considérer qu’à partir de l’année prochaine le pirater et les escroqueries ils pourraient même l’atteindre espace, en raison du grand intérêt que certains gouvernements ont mis sur la table par rapport à la course à l’espace et aux satellites.

Actuellement, l’une des escroqueries les plus répandues est la Hameçonnage, qui se compose du imitation d’une Fontaine à partir de confiance basé sur des messages texte. Cette nouvelle forme d’escroquerie est connue sous le nom de SMSishing, qui a considérablement augmenté ces dernières années.

Virus qui arrive par SMS

Grâce à l’élaboration de textes plus personnalisés et au fait que l’identité d’entreprises reconnues et fiables est supplantée, telles que Amazon ou Manzana, de nombreuses personnes finissent par se prendre au piège.

