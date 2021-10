La cycliste Sheyla Gutiérrez, hospitalisée après une chute en France

15/10/2021 à 19h50 CEST

La coureuse riojane Sheyla Gutiérrez, de Movistar, reste hospitalisé dans un centre médical français après avoir subi une chute en sprint de l’événement Classique Morbihan qui s’est déroulé en Bretagne française.

Comme le rapporte le site Web de son équipe, la coureuse de La Rioja a heurté le sol alors qu’elle disputait l’arrivée et a reçu un coup à la tête et des blessures au visage.

Pour cette raison, elle a été transférée dans un centre médical voisin, conscient et calme et devra y rester pendant les prochaines heures passer les tests correspondants et suivre son évolution.