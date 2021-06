La “Dalton School” de New York enseigne la masturbation à des enfants de 6 ans avec un dessin animé dérangeant 10z viral

Les parents sont bouleversés après que des élèves de première année aient vu un dessin animé dérangeant leur enseignant la masturbation à l’école privée d’élite de New York “Dalton School”.

Selon un rapport du New York Post, les parents de l’école privée d’élite de New York sont furieux après que des élèves de première année aient vu des vidéos dérangeantes qui enseignaient aux élèves de première année le masterbation. “L’automne dernier, les parents de la chic Dalton School à 55 000 $ par an ont eu vent que leurs élèves de première année suivaient des cours d’éducation sexuelle qui incluaient la masturbation.”

« Ils se sont plaints aux administrateurs de l’école, mais on leur a dit qu’ils avaient simplement « mal interprété » ce que l’éducatrice en « santé et bien-être » désormais notoire de Dalton, Justine Ang Fonte – qui a dirigé le mois dernier un atelier controversé et explicite sur « l’alphabétisation porno » dans une autre école préparatoire d’élite – enseignait.

« Une école de New York a montré cette vidéo à des enfants de 6 ans pour leur apprendre les merveilles de la masturbation », a tweeté Matt Wash. « Les écoles de tout le pays préparent les enfants et ne la cachent même plus. Entièrement à l’air libre maintenant.

Une école de New York a montré cette vidéo à des enfants de 6 ans pour leur apprendre les merveilles de la masturbation. Les écoles à travers le pays préparent les enfants et ne le cachent même plus. Entièrement à l’air libre maintenant. pic.twitter.com/frt5Lh9KBo – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 1er juin 2021

À un moment donné du dessin animé dérangeant, une conversation s’ensuit entre un petit garçon, une petite fille et une femme adulte. « Comment se fait-il que mon pénis grossisse parfois et pointe en l’air ? » demanda le petit garçon à la femme. “C’est ce qu’on appelle une érection”, a répondu la femme.

“Parfois, je touche mon pénis parce que ça fait du bien”, a poursuivi le garçon. « Parfois, quand je suis dans mon bain, ou quand maman me met au lit, j’aime aussi toucher ma vulve », dit la petite fille. “Vous avez un clitoris là Kayla, cela fait probablement du bien de toucher le pénis de Keith se sent bien quand il le touche”, a déclaré la femme alors que des images des organes génitaux d’enfants apparaissaient à l’écran. « Mais avez-vous déjà remarqué que les enfants plus âgés et les adultes ne touchent pas leurs parties intimes en public ? »

« Hmm, ils ne le font pas ? » demanda le petit garçon. « C’est vrai Keith. C’est bien de se toucher et de voir comment se sentent différentes parties du corps, mais il est préférable de ne le faire qu’en privé », a déclaré la femme.

“Nous sommes furieux”, a déclaré une mère de Dalton au Post. «Nous avons été horrifiés d’apprendre que cela avait été montré à nos enfants de première année de 6 et 7 ans à notre insu ou sans notre consentement. Mais il est si difficile de riposter parce que vous serez annulé et votre enfant en souffrira. » Un autre a ajouté: “Nous voyons en fait très clairement pour la première fois ce que signifie vraiment une éducation” progressive “à Dalton.”