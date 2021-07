La dangereuse Meena menace Jacob .

Qu’est-ce que Meena prévoit? (Photos : ITV)

Alors que la jalousie de Meena Jutla (Paige Sandhu) à l’égard de Jacob Gallagher (Joe-Warren Plant) continue de croître à Emmerdale, les prochains épisodes la verront proférer une sombre menace contre l’adolescent afin de l’effrayer.

Désespérée d’avoir David (Matthew Wolfenden) pour elle toute seule, Meena propose de payer le billet d’avion de Jacob s’il veut toujours voyager avec Leanna (Mimi Slinger), mais elle lui dit qu’il doit garder le secret.

Jacob joue le jeu mais, après son horrible épreuve avec Maya (Louisa Clein), il reconnaît que Meena le manipule.

Plus tard, quand Meena veut célébrer le départ imminent de Jacob, il n’est que trop heureux de faire éclater sa bulle.

David, quant à lui, est inconscient alors que des lignes de bataille sont tracées entre son partenaire et son fils.

Lorsque Meena avertit Jacob de ne pas se faire d’elle un ennemi, il est sérieusement énervé.

Mais que fera Meena pour écarter Jacob ?

Jusqu’où est-elle prête à aller ?

