La danse est-elle annulée comme ça ?Que se passe-t-il après le positif de JD Pantoja | Instagram

La tension est montée à Así se baila, ceci après que le youtubeur et influenceur Juan de Dios Pantoja a révélé qu’il avait été testé positif, ce qui pourrait impliquer que sa femme aussi, Kimberly Loaïza est infecté.

Selon Gossip No Like, les dirigeants de la chaîne de télévision auraient été extrêmement contrariés qu’on apprenne que le virus avait atteint la production de C’est comme ça que tu danses, mais c’est quelque chose qu’ils ne pouvaient pas contenir puisque JD Pantoja et Kim Loaiza sont des influenceurs et ont rapidement voulu le communiquer à leurs followers.

On dit que dans une telle situation, l’idéal est que la production d’Así se baila s’arrête et qu’une quarantaine soit effectuée pour éviter plus d’infections ou une épidémie plus importante de Covid-19 ; cependant, apparemment, ce n’est pas ce que l’on pense.

On dit que Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Samadih, une partie de la production et de l’entraîneur pourraient être infectés ; Cependant, cela n’est pas encore confirmé et la production de Telemundo apparemment il n’est pas destiné à s’arrêter.

Selon El Diario de NY, Así se baila réfléchirait à un programme spécial pour ne pas s’arrêter malgré les déboires causés par le Covid-19. L’idée serait que les candidats qui n’ont pas été infectés exécutent une danse spéciale dans le but de gagner une grosse somme d’argent qui n’aurait rien à voir avec le prix final, de cette façon, ils chercheraient à gagner du temps pour continuer le concours de danse normalement. .

Jusqu’à présent, rien de tout cela n’est officiel, mais ce qui est certain, c’est que les critiques de la production ont plu, car bien que le test Covid-19 ait été effectué sur tout le monde quotidiennement, la vérité est que les images derrière les caméras Ils ont fait il est clair que d’autres mesures telles que la distanciation sociale ne sont pas prises et que, à plus d’une occasion, les concurrents se font des câlins et d’autres.

Ce qui inquiète beaucoup, c’est qu’on ne parle pas de savoir s’il y en a d’autres touchés par Covid-19 et que leurs idoles comme Adamari López, Christián de la Fuente et Mariana Seoane, qui sont juges, ou les autres participants, sont également infectées.

Juan de Dios Pantoja lui-même avait partagé quelques jours auparavant sur ses réseaux sociaux qu’il était quelque peu inquiet car il présentait des symptômes compatibles avec ceux du Covid-19, mais il a assuré s’être calmé en pensant qu’ils étaient testés quotidiennement et qu’il avait testé négatif dans chacun d’eux; mais le positif est venu.

Les adeptes du Jukilop ont également montré leur inquiétude pour les petits Kima et Juanito, qui vivent avec leurs parents depuis tout ce temps et pourraient également être infectés.

Heureusement, les enfants semblent aimer JD Pantoja et Kimberly Loaiza ont l’air plutôt bien; Même le chanteur en a également profité pour faire une balade en kayak seul après avoir été diagnostiqué avec le Covid-19.

C’est à travers une vidéo dans ses stories Instagram que Juan a révélé la nouvelle à ses followers devant la voix de Kim Loaiza, assurant qu’il ne pouvait pas croire ce qui se passait ou que maintenant qu’allaient-ils faire ; Cependant, son partenaire l’a rassurée en lui assurant qu’il suffisait de suivre les instructions du médecin.