La danse euphorique du fan des Warriors qui fascine la NBA

Match des Golden State Warriors contre les Dallas Mavericks à Oackland (Californie). La musique joue et le public s’illumine. Mais les caméras capturent immédiatement l’image de quelqu’un qui apprécie plus que les autres, du moins c’est ce qu’il semble. Un fan passionné de Warrios commence à bouger avec un rythme et une énergie hors du commun. Pas même John Travolta dans la meilleure scène de la fièvre du samedi soir.

La vidéo dans laquelle apparaît ce double d’Helen Mirror a été publiée par le site sportif Bleacher Report et est devenue un véritable phénomène viral. En quelques heures, il a été partagé par plus de 234 000 utilisateurs de Facebook.

Et pas seulement cela: il a également été partagé sur la chaîne YouTube officielle de la NBA et compte déjà plus de 28 500 vues. Bien sûr, cette fois avec une musique bien plus adaptée à cet affichage de mouvements.

Comme on le sait, la NBA est une véritable mine d’or d’excentricité. L’une des danses qui a provoqué le plus de fureur à l’époque était celle de celle connue sous le nom de «Jiggly Boy», qui, pour notre plaisir, est également récidiviste.

Et comment oublier la spectaculaire bataille de danse entre un garçon et un huissier du stade lors d’un match des Detroit Pistons. Glorieux.