La danse stricte de Rose Ayling-Ellis provoque une vague en ligne en langue des signes – « Impact positif ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Le couple devrait maintenant remporter le dernier opus de la série à succès BBC One, avec une cote de 1/2. La recherche menée par Casino Grounds a révélé que les recherches britanniques sur la « langue des signes » avaient augmenté de 488% après que Rose et Giovanni’s Viennese Waltz to Alicia’s Keys Fallin aient incorporé la langue des signes britannique dans leur danse le 23 octobre.

Le volume de recherche pour « apprendre la langue des signes » a augmenté de 1 011 pour cent de 17h à 20h le samedi 23 en seulement trois heures alors que Strictly Come Dancing était à la télévision.

La langue des signes britannique (BSL) a également enregistré une augmentation de 221% du volume de recherche après les performances de Rose et Giovanni.

Dan-Louis Kvalstad, responsable SEO de Casino Grounds, a déclaré à Express.co.uk : « Non seulement l’intérêt pour la langue des signes britannique a monté en flèche depuis l’émission de samedi dernier, mais il en va de même pour Rose et Giovanni, le terme de recherche pour la paire ayant grimpé en flèche. 1 150 % depuis l’émission du week-end dernier, ce qui suggère que la paire est la favorite de la boule scintillante.

Il a ajouté: « C’est un exemple incroyable de l’industrie du divertissement atteignant des millions de personnes et utilisant la plate-forme pour représenter la diversité et avoir un impact positif de grande envergure. »

« L’impact positif que Rose a apporté à la communauté des sourds – voir les gens vouloir s’instruire sur la langue des signes après sa performance, a certainement contribué à la réponse fantastique qu’ils ont reçue en tant que duo de danseurs. »

Un porte-parole de CasinoGrounds.com a déclaré à Express.co.uk : « Cette analyse a montré que Rose a vraiment un impact grâce à son apparition à la télévision britannique chaque week-end.

« Ces données montrent non seulement que le public britannique s’intéresse davantage à la langue des signes britannique, mais qu’il souhaite également apprendre activement la langue des signes lui-même en raison du temps passé par Rose sur Strictly. »

Ils ont ajouté : « L’incorporation de la langue des signes dans la chorégraphie met en évidence la représentation croissante de la communauté sourde sur nos écrans.

Pour ce week-end du spectacle d’Halloween, le couple ressentira les esprits d’Halloween lorsqu’ils danseront le Tango sur le tube d’Ed Sheeran « Shivers ».