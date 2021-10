La danse « Us » parfaitement notée d’Iman Shumpert a des fans en admiration

Iman Shumpert continue d’impressionner dans Dancing with the Stars. La star de la NBA et sa partenaire professionnelle Daniella Karagach ont rendu hommage au film d’horreur de 2019 Nous qui se concentre sur des doppelgangers vêtus de combinaisons rouges. Tout cela faisait partie de la « Horror Night » de l’émission et le duo a obtenu un score parfait de 40.

Cela signifie que Shumpert restera dans l’émission pendant au moins une semaine. Il adorerait tout gagner, mais en parlant à Sports Illustrated l’année dernière, Shumpert cherche à revenir dans la NBA. « Je continue de me mettre au défi de toutes les manières possibles », a-t-il déclaré. « Je vais le faire, mais croyez-moi, dans ma tête, je pense, c’est juste pour charger un espace; quelqu’un va appeler. Vous savez, j’espère qu’une fois que la saison reprendra, quelqu’un dira qu’il a besoin de moi. Ils demanderont ‘Êtes-vous en forme?’ et ils seront vraiment impressionnés par ce qu’ils voient. »

Shumpert, 31 ans, a joué pour le Brooklyn Net la saison dernière. Il a été repêché au premier tour par les Knicks de New York en 2011 et a également passé du temps avec les Cleveland Cavaliers, les Sacramento Kings et les Houston Rockets. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la routine de danse de Shumpert.

Une personne a écrit: « Avec la danse Shumpert, JR retournant à l’université, Delly travaillant comme professeur de littérature à temps partiel et Kyrie prenant sa retraite avant 30 ans, le titre de LeBron à Cleveland est indéniablement la plus grande réussite. »

LeBron James montrant l’amour

Man my G @imanshumpert dans son f’n 💼 !!!!!! LFG . N’essayez même pas de faire front, respectez simplement le conglomérat ! https://t.co/8SzL2th79q – LeBron James (@KingJames) 26 octobre 2021

Un fan a répondu: « JR joue au golf à l’université. Shumpert perfectionne l’art de la danse. Lebron améliore non seulement ses coéquipiers, mais les aide à trouver un sens après le basket-ball. CHÈVRE. »

Iman Shumpert devenant un mastodonte sur DWTS n’était pas sur mon tableau des cotes https://t.co/NJeduEItIN – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 26 octobre 2021

Et ce fan a écrit: « Une danse Quiet Place m’a fait pleurer, la danse informatique que j’aime parce que Jojo et Jenna duh, et c’est l’un de mes films d’horreur préférés de tous les temps. Mais cette danse… cette DANSE !!!! Spot on avec le mouvement et les regards des personnages aux États-Unis. La danse était incroyable. La meilleure à mon avis. «

