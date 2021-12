La danseuse de Britney Spears révèle la confrontation de la star avec son frère pendant la tournée à propos d’un comportement de contrôle présumé

Maintenant que la tutelle de Britney Spears est terminée, de plus en plus de personnes qui ont travaillé pour l’icône de la pop dénoncent le contrôle et les abus présumés dont elles ont été témoins en raison de sa gestion et de la famille proche qui la surveillait. Le documentaire Framing Britney Spears semble avoir ouvert la boîte de Pandore pour enfin révéler leur vérité et ne pas avoir peur de parler. Maintenant, un ancien danseur de fond pour Spears s’exprime. Il affirme qu’il a été licencié de plusieurs tournées sans avertissement en raison de tests aléatoires de drogue et d’alcool. Il cite également un argument qu’il a vu Spears avoir avec son frère après qu’elle ait découvert qu’il avait interdit à ses danseurs de fond de sortir avec elle.

Anthony Garza, qui a travaillé avec Spears sur sa tournée de l’hôtel Onyx en 2004 et est apparu dans son spécial Showtime « Live From Miami », a révélé dans une publication Instagram le 23 décembre que le frère de Britney, Bryan Spears, était tristement célèbre pour avoir annulé ses plans avec des amis alors qu’elle serait « seule à la maison » sans rien faire entre les concerts.

« On nous a dit dès le début que tout le monde serait testé antidopage et de garder [our] communication minimale avec Britney », a déclaré Garza dans un long message. « Ils nous ont dit ‘Si Britney demande si vous avez des plans… vous n’en avez pas.’ ‘Si Britney te demande d’aller quelque part… tu ne peux pas.' »

Il se souvient d’une soirée précise à New York où Spears voulait sortir avec l’équipe. Il dit que Bryan a appelé avec une histoire différente. « Le frère de Britney nous a dit que les plans étaient annulés et que Britney passerait la soirée avec sa famille, et que si Britney appelait, ne répondez pas », a-t-il écrit. « Nous n’y sommes pas allés et nous n’avons pas répondu et Britney est restée seule à la maison. »

Spears a confronté les danseurs pour l’avoir relevée, seulement pour découvrir que Bryan était le coupable. Elle était livide et lâchée sur son frère. « Elle criait lividement à son frère ‘Tu ne peux pas me contrôler’ et ainsi de suite », a déclaré le chorégraphe dans son article sur les réseaux sociaux. « Elle a obligé son frère à s’excuser auprès de nous. »

Le récit intervient après que des dizaines d’employés aient participé à plusieurs documentaires concernant la tutelle du chanteur. Le père de Spears était aux commandes pendant 13 ans. Un juge a récemment abandonné la garde de Spears.