La danseuse de Britney Spears révèle la confrontation de la star avec son frère pendant la tournée à propos d’un comportement de contrôle présumé

L’un des anciens danseurs de Britney Spears s’est manifesté pour révéler que la pop star avait déjà eu une confrontation avec son propre frère, lors d’une tournée, à propos de son prétendu comportement contrôlant. Anthony Garza est un danseur et chorégraphe professionnel qui a travaillé avec Spears à plusieurs reprises, y compris en 2005 pour son Onyx Hotel Tour. Garza s’est récemment rendue sur Instagram pour partager un incident présumé dans lequel Spears s’est engagé dans un affrontement houleux avec son frère, Bryan Spears. Selon Garza, Bryan aurait essayé d’empêcher Spears d’avoir des interactions avec les danseurs et les autres membres du personnel de la tournée.

« On nous a dit dès le début que tout le monde serait testé antidopage et de garder [our] communication minimale avec Britney « , a déclaré Garza dans la publication sur les réseaux sociaux. » Ils nous ont dit ‘Si Britney demande si vous avez des plans … vous n’en avez pas.’ ‘Si Britney vous demande d’aller quelque part… vous ne pouvez pas.' » À un moment donné, Spears a invité les danseurs à sortir avec elle dans son appartement de New York, mais Garza prétend que Bryan a fermé cela aussi. « Le frère de Britney nous a dit que les plans avaient été annulés et que Britney passerait la soirée avec sa famille, et que si Britney appelait, ne répondez pas », a-t-il allégué. « Nous n’y sommes pas allés et nous n’avons pas répondu et Britney est restée seule à la maison.

Être laissée seule à la maison a incité Spears à affronter les danseurs, ce qui, selon Garza, l’a amenée à découvrir que Bryan était derrière les plans annulés. « Elle était furieuse en train de crier après son frère ‘Tu ne peux pas me contrôler’ et ainsi de suite », a affirmé Garza se rappeler avoir dit Spears. « Elle a obligé son frère à s’excuser auprès de nous. » En fin de compte, Spears a pu sortir avec l’équipe de danseurs, s’ils avaient tous « passé un bon moment ». Il a ajouté : « C’est une personne adorable. Elle voulait juste sortir et s’amuser. »

Le poste de Garza intervient plus d’un mois après la fin officielle de la tutelle de longue date de Spears le 12 novembre, mettant fin à plus d’une décennie où la chanteuse n’était pas légalement autorisée à prendre certains types de décisions autonomes pour elle-même, notamment concernant sa santé et ses finances. . « À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée à la fois en tant que personne et en tant que succession », a déclaré Mathew Rosengart, l’avocat de Spears, devant le tribunal, par CNN, après que la décision a été rendue. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

S’exprimant pour elle-même, Spears s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans et les partisans du mouvement #FreeBritney de s’être battus pour la libérer de sa tutelle. « Honnêtement, ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ni dire quoi que ce soit », a-t-elle écrit. « Je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pour cent. »