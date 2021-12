La DARPA soutient le système de faisceau de puissance d’Electric Sky pour les drones

Electric Sky explorera l’adaptation de son architecture de charge sans fil pour alimenter un essaim de drones. (Illustration du laboratoire de recherche de l’armée américaine CCDC)

Une startup appelée Electric Sky a déclaré avoir commencé à construire son premier émetteur Whisper Beam pour fournir une alimentation sans fil étroitement ciblée aux drones en vol, grâce à une récompense de 225 000 $ de la Defense Advanced Research Projects Agency.

Electric Sky utilisera le prix Phase I de six mois, accordé dans le cadre du programme de recherche sur l’innovation des petites entreprises de la DARPA, pour explorer les moyens d’adapter son architecture sans fil pour alimenter un essaim de drones.

La première phase du projet prévoit la construction et l’essai d’un système de démonstration sur banc de laboratoire qui fonctionnerait sur de courtes distances. Ces expériences devraient fournir des données pouvant être utilisées pour mettre à niveau le système pour une puissance plus élevée et des distances plus longues.

Electric Sky possède des bureaux dans la région de Seattle ainsi qu’à Midland, au Texas. Son PDG est Robert Millman, qui était auparavant conseiller juridique pour l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos. L’ancien PDG de XCOR Aerospace, Jeff Greason, est le co-fondateur, le technologue en chef et l’inventeur du système Whisper Beam.

La mission de l’entreprise est de mettre au point de nouvelles technologies d’énergie électrique et de propulsion pour les avions et les véhicules aériens de toutes tailles.

Electric Sky n’est pas la seule entreprise à se concentrer sur l’alimentation sans fil pour les drones. PowerLight Technologies, basée à Seattle, par exemple, travaille sur un système à base de laser qui pourrait alimenter des véhicules aériens non pilotés ainsi que des stations de base 5G. Mais la technologie exclusive d’Electric Sky adopte une approche différente.

Les faisceaux laser et micro-ondes sont généralement puissants au départ, mais s’affaiblissent au fur et à mesure qu’ils se déplacent vers l’extérieur. En revanche, les transmissions de Whisper Beam commencent faiblement mais deviennent plus fortes près du récepteur.

« La technologie Whisper Beam est l’équivalent électromagnétique d’une galerie de chuchotements », a déclaré Millman dans un communiqué de presse. « Dans une galerie de chuchotements, un seul auditeur de l’autre côté de la pièce peut entendre l’orateur, mais personne d’autre ne le peut, pas même les personnes se tenant directement entre l’orateur et l’auditeur. Le son est trop faible pour qu’ils l’entendent.

Les ondes radio envoyées par l’émetteur d’Electric Sky se focalisent sur le récepteur, permettant au drone de puiser des kilowatts de puissance par tous les temps.

« C’est un mythe que la transmission de puissance à longue distance est impossible », a déclaré Greason. «Ça n’a jamais été économique. Cette nouvelle méthode réduit le coût de l’émetteur au sol et la taille du récepteur embarqué du véhicule.

Greason a déclaré que le système de faisceau pouvait être utilisé avec n’importe quel type d’avion électrique.

« La technologie Whisper Beam est particulièrement utile dans les phases gourmandes en énergie du décollage et de la montée, permettant aux concepteurs de véhicules de répondre à d’autres exigences pour étendre la portée, améliorer la sécurité des vols, réduire les charges de pointe sur les batteries et raccourcir les délais d’exécution au sol », a-t-il déclaré.