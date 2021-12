La DARPA travaille sur une technologie révolutionnaire qui transforme l’air en nourriture

La DARPA veut créer un système de production alimentaire microbien capable de créer des aliments en utilisant l’air, l’électricité et l’eau.

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) cherche à améliorer la façon dont elle fournit de la nourriture pour la consommation militaire et les efforts de secours humanitaire. Pour ce faire, il organise une journée des proposants le 15 décembre 2021 pour aider à trouver de nouvelles conceptions et systèmes de test capables de produire des aliments d’origine microbienne.

La DARPA veut faire de la nourriture à partir de rien

Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

La journée du proposant permettra aux gens de contribuer au programme de production alimentaire Cornucopia de la DARPA. Les objectifs du programme comprennent l’amélioration de l’état de préparation des forces et de la résilience opérationnelle. Il souhaite également prolonger l’endurance de la mission et se défendre contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, le programme vise à soutenir les secours en cas de catastrophe et à atténuer les vulnérabilités face à une attaque ou à une catastrophe.

L’idée de base du programme de production alimentaire est d’économiser de l’espace sur les transports de marchandises. Ces transports perdent généralement beaucoup d’espace pour déplacer la nourriture et l’eau. Les opérations auront encore besoin d’électricité. Cependant, la DARPA travaille à rendre possible la création d’eau à partir de rien. Il prévoit de créer de l’eau à l’aide du programme d’extraction d’eau atmosphérique. La DARPA crée le programme en 2019.

En cas de succès, les programmes permettraient à la DARPA de commencer à créer des produits alimentaires sans avoir à transporter des milliers de livres d’articles ailleurs. C’est une idée intrigante qui semble sortir d’un roman de science-fiction. Mais cela pourrait économiser beaucoup de mouvements de ressources à l’avenir.

Pouvons-nous réaliser une production alimentaire microbienne ?

Source de l’image : pogonici/Adobe

Les scientifiques pensent que nous pouvons créer un système de production alimentaire qui ne repose que sur l’eau, l’air et l’électricité. En fait, le gouvernement des États-Unis a également étudié l’idée en utilisant un programme appelé ARPA-E. Comme la DARPA, le programme est dédié au développement de nouvelles façons de stocker, produire et utiliser l’énergie.

Il est possible que nous puissions voir certains résultats de ces programmes au cours des prochaines années. Cela s’explique en partie par l’évolution de la technologie. Une autre raison pour laquelle nous avons pu voir des résultats si tôt est la quantité de main-d’œuvre investie dans les programmes. Bien sûr, la nourriture microbienne qu’ils créent ne sera pas celle à laquelle vous pourriez vous attendre. Par exemple, nous ne parlons pas de steaks fantaisie imprimés en 3D ou de quoi que ce soit du genre. Au lieu d’essayer de cultiver des cellules ou des organismes d’origine animale ou végétale supérieure, les travaux de la DARPA se concentreront principalement sur les bactéries, les archées, les champignons ou les microalgues.