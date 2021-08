La datamine de Battlefield 2042 révèle Tarkov et Hunt: Hazard Zone inspirée de Showdown

Le roi des datamines de Battlefield est de retour pour partager les premiers détails sur la zone de danger de Battlefield 2042.

Lorsque Champ de bataille 2042 a été révélé plus tôt cet été, DICE a déclaré que le jeu comprendrait trois expériences différentes. Le All-Out Warfare éprouvé, la suite de modding et le navigateur communautaire Battlefield Portal, et un mystérieux troisième mode appelé Hazard Zone.

Hazard Zone est la seule expérience encore détaillée par DICE, mais la récente alpha fermée de Battlefield 2042 nous a peut-être donné la première indication de ce qu’elle est réellement. Le dataminer légendaire Temporyal, qui a pris de l’importance à l’époque de Battlefield 5 pour la qualité de son travail, est revenu sur les lieux pour partager ce qu’il a appris sur Hazard Zone à partir de références dans le jeu.

Comme certaines fuites l’ont laissé entendre, Hazard Zone semble s’inspirer de Escape from Tarkov et Hunt: Showdown, avec un équipement persistant et un potentiel de mort permanente et de perte d’équipement. Le mode n’a pas sa propre carte comme on le pensait auparavant. Au lieu de cela, il se déroule sur des versions modifiées des cartes existantes du jeu, ou sur certaines d’entre elles, en tout cas. Temporyal a trouvé une variante de zone de danger d’Orbital – la carte alpha, il va donc de soi que d’autres existent.

Le mode PvEvP insère les joueurs avec un hélicoptère Little Bird dans la zone dangereuse, où ils sont chargés de collecter des informations à partir de lecteurs de données et de satellites écrasés. Cette configuration a en fait été évoquée dans le récent court métrage en jeu Exodus, qui taquinait certains éléments du conflit plus large.

Sur la carte, vous rencontrerez des ennemis IA en patrouille et ils pourront même appeler des renforts. Comme dans Tarkov, les boss de l’IA apparaîtront également comme l’un des objectifs les plus importants de Hazard Zone.

Il y a aussi d’autres points d’intérêt dans les cartes, comme des réserves de munitions et des liaisons montantes, qui vous permettent d’appeler vos propres renforts comme le chien robot Ranger, un VTT et d’autres. Temporyal a trouvé des preuves d’un processus de réapparition, mais il n’est pas clair comment il s’intègre dans l’image plus large.

Les joueurs morts perdent leur équipement, mais encore une fois, il n’est pas clair si cela signifie une perte permanente ou si leur personnage sera tout simplement mort. Il existe une mise à niveau de l’assurance de chargement qui protège contre cela, selon la datamine. Temporyal a déterré 11 autres améliorations, qui ajoutent une armure/munitions de départ, une guérison plus rapide, un stockage supplémentaire pour les informations, une durée de détection accrue et plus encore. Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnerez de la monnaie de la zone de danger qui sera probablement utilisée pour acheter ces avantages et mettre à niveau des armes et des gadgets.

Les joueurs extraient de la même manière que la zone sombre de la division, en appelant un hélicoptère d’extraction dans des zones désignées. Vous échouez à l’extraction si vous manquez l’hélicoptère.

Il va sans dire que vous devez prendre tout cela avec un grain de sel. Les datamines ne brossent pas toujours une image précise de la réalité, et les informations trouvées peuvent être liées à des fonctionnalités annulées ou évoluées. En effet, bon nombre des propres découvertes de Temporyal dans Battlefield 5 n’ont jamais été intégrées au jeu, bien qu’elles soient apparemment terminées.

DICE a déclaré que Hazard Zone sera révélé plus près du lancement du jeu. Avec la version bêta commençant en septembre et lancée en octobre, il ne faudra pas longtemps avant que nous en sachions plus à ce sujet. Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.