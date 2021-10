La datamine GTA Trilogy suggère des visuels améliorés et des commandes de style GTA 5 pour les remasters

Comme Rock star reste étrangement discret sur tout ce qui concerne le prochain Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive, les dataminers commencent à rassembler quelques détails supplémentaires sur ce à quoi pourrait ressembler (et jouer) la collection de jeux.

En plus de nouvelles réalisations et illustrations, découvertes avant la révélation réelle de la trilogie remasterisée, les gens de GTA Forums ont déterré plus d’informations sur la compilation entrante de jeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Plus précisément, le membre du forum et désormais prolifique dataminer alloc8or a découvert un morceau de texte bonus qui n’a pas été envoyé dans la correspondance officielle de Rockstar, notant que la trilogie prendra les commandes de GTA 5 et verra des textures et des graphiques améliorés et mis à jour.

« Trois villes emblématiques, trois histoires épiques », lit-on dans le texte. « Joue les classiques qui définissent le genre de la trilogie originale de Grand Theft Auto : Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations globales, y compris de brillants nouveaux améliorations de l’éclairage et de l’environnement, textures haute résolution, distances de dessin accrues, commandes et ciblage de style Grand Theft Auto 5, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec de tous nouveaux niveaux de détail. »

Ils ressembleront toujours à des jeux vieux de plusieurs décennies, sans aucun doute, mais il est agréable de voir qu’ils ne seront pas simplement des ports des anciennes versions des titres avec un peu de crachat et de polissage, habillés pour du matériel plus récent.

alloc8or a également ajouté qu’il pourrait y avoir une remise disponible pour les joueurs qui achètent l’édition définitive de la trilogie sur la boutique Rockstar, leur permettant d’obtenir de l’argent sur leur prochain achat dans la vitrine. Cela signifie-t-il peut-être que quelque chose d’autre est également en préparation?

Il convient de noter, comme toujours, que tout cela n’est pour l’instant que conjecture : depuis l’annonce initiale de la trilogie, Rockstar a gardé le silence sur tout ce qui concernait la compilation.

Les jeux ont, à ce jour, été l’un des secrets les moins bien gardés de 2021 : avant l’annonce, nous avons vu la collection notée en Corée, et Kotaku a laissé entendre l’existence de la collection en août.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sortira plus tard cette année sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Rockstar Games Launcher sur PC.