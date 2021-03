La date cible de Josh Warrington vs Mauricio Lara 2 révélée par Eddie Hearn alors que le promoteur planifie le stade Headingley à pleine capacité

Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT que des plans étaient en cours pour que Josh Warrington affronte Mauricio Lara le 4 septembre au Headingley Stadium.

L’ancien champion IBF de Leeds a subi une défaite choc face au Mexicain peu connu en février – la première perte de sa carrière.

Dave Thompson / Salle de match Warrington a été battu pour la première fois

Warrington a mal commencé dès le premier tour et s’est retrouvé attrapé au ras par son adversaire peu orthodoxe. Au quatrième tour, Lara a fait la percée alors qu’une combinaison décalait Warrington avant qu’un crochet gauche géant ne l’envoie s’écraser sur la toile.

L’homme de Leeds s’est presque levé et a été autorisé à continuer par l’arbitre Howard Foster, même s’il avait l’air presque certain d’être arrêté.

La fin est arrivée au neuvième tour alors que Lara a blessé à nouveau Warrington et un autre énorme crochet gauche de l’opprimé a aplati le favori.

Dave Thompson / Salle de match Warrington a été terrassé pour la première fois au quatrième tour

Il a été emmené à l’hôpital après le combat et il est apparu plus tard qu’il avait reçu le feu vert des scintigraphies cérébrales, mais qu’il avait une mâchoire fracturée, une blessure à l’épaule et un tympan perforé.

Dans la foulée, le promoteur Hearn a confirmé qu’ils avaient l’intention de poursuivre une revanche immédiate.

Un mois est maintenant passé et les plans avancent déjà pour le deuxième combat.

Salle de match Warrington poursuit maintenant le match revanche

Jeudi, Hearn a déclaré à White et Jordan: «Nous prévoyons ce combat pour le 4 septembre à Headingley – le célèbre stade de Leeds.

«Ce sera un événement énorme.

«Parlez d’un combat dangereux pour Josh Warrington, c’était une guerre brutale le premier et il veut revenir directement dans le match revanche devant son peuple à Leeds.

«Nous pensons que d’ici septembre, nous aurons une capacité de 100% dans un stade extérieur, c’est donc la date provisoire pour ce match revanche.»