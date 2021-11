La date d’audience confirmée pour l’appel de Mercedes à Sao Paulo

Mercedes aura la chance de présenter ses nouvelles preuves contre Max Verstappen de Red Bull aux commissaires sportifs jeudi.

Verstappen et Lewis Hamilton de Mercedes ont été impliqués dans un incident controversé au virage 4 lors du Grand Prix de Sao Paulo, qui a vu les deux pilotes quitter la piste.

Alors que Hamilton poursuivait son rival pour le titre pour la tête de la course, il a pu se déplacer juste devant Verstappen alors que la paire se dirigeait vers le virage 4.

Verstappen serait cependant beaucoup plus tard sur les freins, remontant à l’intérieur et forçant lui-même et Hamilton à entrer dans la zone de dégagement, conservant son avance dans le processus.

Les commissaires sportifs ont noté l’incident, mais n’ont pas enquêté, révélant qu’ils n’avaient pas accès à la caméra embarquée de Verstappen qui aurait montré s’il avait ou non ouvert le volant pour sortir lui et Hamilton du circuit.

Ces images émergeraient plus tard, conduisant Mercedes à demander un droit de révision, dans l’espoir qu’une pénalité rétrospective serait infligée à Verstappen, le laissant ainsi derrière Valtteri Bottas, qui a terminé trois secondes derrière lui, dans le résultat de la course.

Et maintenant, une date a été fixée, Mercedes devant se présenter devant les commissaires sportifs par liaison vidéo à 17h00 heure locale au Qatar, la prochaine manche de la saison de Formule 1.

Mercedes doit présenter un nouvel élément de preuve « important », qui serait cette séquence à bord de Verstappen, pour déterminer si le droit de révision existe toujours.

« Conformément à l’article 14 du Code Sportif International (ICS), et à la suite de la requête en révision par Mercedes-AMG Petronas F1 Team, déposée le 16 novembre 2021, le team manager et les témoins que le concurrent peut demander, jusqu’à trois, doivent comparaître par vidéoconférence à 17h00 locales (Qatar) le jeudi 18 novembre 2021 », indique le communiqué.

« Conformément à l’article 14 de l’ISC, cette audience doit déterminer si le droit de révision existe dans ce cas, c’est-à-dire si un « élément nouveau important et pertinent est découvert qui n’était pas disponible pour les parties demandant la révision au moment de la décision concerné ».