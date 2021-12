La date de la première de la saison 20 d’American Idol est fixée à ABC

American Idol revient pour une toute nouvelle saison ce printemps. ABC a annoncé jeudi que la saison 20 du concours de chant – la cinquième de son réseau – sera diffusée le dimanche 27 février. Les juges Luke Bryan, Katy Perry et Lionel Richie et l’animateur Ryan Seacrest reviennent tous cette saison alors qu’ils parcourent le pays pour la prochaine superstar du chant.

Les auditions de la saison 2022 ont débuté en août alors que les juges commençaient leur recherche de talents à travers le pays. « American Idol est toujours l’émission musicale originale qui crée véritablement des superstars et continue d’évoluer pour permettre aux vrais artistes de réussir dans cette entreprise unique », a déclaré la productrice exécutive et showrunner Megan Wolflick dans un communiqué en août. « La chimie et la passion qu’apportent Katy, Luke, Lionel et Ryan sont incomparables. Nous ne pourrions être plus ravis qu’ils reviennent pour cette 20e saison emblématique à la recherche des nouveaux talents les plus récents que cette nation a à offrir. »

La saison 19 d’Idol, remportée par Chayce Beckham, était légèrement différente des années précédentes, car il n’y avait pas de public conforme aux procédures de sécurité COVID-19. On ne sait pas comment fonctionnera la saison 20, mais Bryan a déclaré à PEOPLE avant la saison dernière qu’il était difficile de garder ses distances avec les chanteurs de la saison 19.

« La chose intéressante est juste d’essayer de naviguer dans toutes les nouvelles règles de COVID-19 », a-t-il déclaré en février. « Une chose délicate est que souvent pendant le processus d’audition, les candidats deviendront très, très émotifs et ce sera une situation émouvante pour eux. Le fait que moi, Lionel et Katy ne pouvons pas sortir et faire l’élément humain – serrer dans ses bras et montrer son soutien et son amour, c’est très, très dur. »

« Je pense que c’est une chose que vous verrez en tant que spectateur de moi, Lionel et Katy », a-t-il poursuivi. « Quand quelqu’un souffre et qu’il est émotif, vous voulez le consoler, le serrer dans ses bras et l’aimer pour l’aider à traverser. Le fait que parfois nous ne puissions pas passer nos bras autour d’eux est assez déchirant. » Mais malgré les restrictions, Bryan a déclaré que l’émission « sera toujours la même chose ». American Idol Saison 20 premières le dimanche 27 février sur ABC.