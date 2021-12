Franklin Saint, Teddy McDonald et le reste de l’équipe de Snowfall ont des affaires inachevées à régler lorsque de nouveaux épisodes de la série à succès FX reviendront en février.

La saison 5 du drame policier – qui se déroule à Los Angeles pendant l’épidémie de crack de la fin des années 80 – devrait débuter le 23 février, selon Deadline. L’émission met en vedette l’acteur britannique Damson Idris comme Saint, un révolutionnaire trafiquant de crack, et Carter Hudson comme complice de son agent de la CIA.

Une scène de la saison quatre de la série FX « Snowfall ». (Crédit : FX)

Les deux personnages ont été obligés de prendre en compte les dures conséquences de leurs choix et de leurs circonstances tout au long des quatre premières saisons de la série, qui racontent l’évolution de Saint d’un adolescent averti des livres et de la rue au roi inégalé d’un empire du trafic de drogue de Los Angeles – avec l’aide de McDonald’s.

Snowfall a été snobé à plusieurs reprises par les Emmy Awards malgré les éloges de la critique et du public. L’émission, qui bénéficie actuellement d’une note critique de 87% et d’un score d’audience de 93% sur Rotten Tomatoes, était la série la plus regardée sur FX en 2021, selon Deadline.

« Snowfall connaît un succès bien mérité avec la saison quatre, et nous sommes ravis de la poursuivre avec une autre saison explosive au début de l’année prochaine », a déclaré le président de FX Entertainment. Eric Schrier a déclaré le magazine commercial.

Les chutes de neige ont également fait d’Idris une star internationale. L’acteur de 30 ans s’est récemment moqué d’un Denzel Washington au cours de laquelle Washington a admis ne pas savoir qui est Idris.

La vidéo d’Idris faisant une belle impression de Washington est devenue virale sur les réseaux sociaux début décembre, incitant un journaliste à demander à Washington ce qu’il pensait de son collègue acteur lors d’une interview sur le tapis rouge lors de la première de A Journal for Jordan, que Washington a réalisé.

« De qui parles-tu? » Washington a demandé quand un intervieweur l’a interrogé sur Idris. « Je ne sais pas qui c’est… Pas de manque de respect, Damson. Aucun manque de respect », a-t-il ajouté.

Certains fans ont dit qu’il semblait que Washington avait qualifié Damson Idris de « Dancin Address » lors de l’interview.

« Appelez-moi Adresse Dancin à partir de maintenant. Je ne répondrai à rien d’autre », a répondu Idris sur Twitter.

Appelez-moi Adresse Dancin à partir de maintenant. Je ne répondrai à rien d’autre 😂 – Damson Idris (@DamsonIdris) 12 décembre 2021

Et il semble que Washington participe également à la blague, car il a été interrogé à ce sujet lors d’une autre apparition sur le tapis rouge :

