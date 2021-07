La date de lancement de Honor Magic 3 dévoilée

in

Honor vient d’annoncer la date de lancement officiel de la série Honor Magic 3: le 12 août 2021. L’invitation fait allusion à un très grand capteur de caméra. Honor a précédemment laissé entendre qu’un téléphone de la série Magic aurait le chipset Snapdragon 888, nous pouvons donc nous attendre à ce que ce soit ce téléphone.

Honor a déjà lancé ses premiers téléphones post-Huawei avec des applications Google à bord : la série Honor 50. Cependant, ces téléphones sont de milieu de gamme avec le Snapdragon 778G.

Aujourd’hui, cependant, nous avons finalement appris quand nous pourrions voir un produit phare premium de Honor. La société a envoyé des invitations à un événement le 12 août 2021, dans lequel elle appelle spécifiquement la série Honor Magic 3. Ce serait le premier téléphone Magic depuis le Magic 2 de 2018.

Découvrez l’invitation ici :

L’image incluse avec l’invitation est évidemment un grand capteur de caméra. Il est raisonnable de supposer qu’il y aura du matériel photo haut de gamme inclus avec les téléphones Honor Magic 3.

L’invitation ne donne aucune autre information sur les téléphones. Cependant, la société a précédemment laissé entendre qu’elle lancerait un appareil de marque Magic avec “le chipset Qualcomm le plus haut de gamme”. Cela pourrait être rien de moins que le Snapdragon 888 – ou même le Snapdragon 888 Plus qui vient d’être annoncé. Avec l’un de ceux sous le capot et du matériel photo haut de gamme, le Honor Magic 3 serait une véritable centrale électrique.

Nous devrons attendre le 12 août pour savoir quoi que ce soit avec certitude, mais ce téléphone pourrait être le retour dont Honor a besoin après s’être séparé de Huawei.