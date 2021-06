La date de lancement de l’iQOO Z3 5G en Inde a été révélée, la prise en charge de la charge rapide Qualcomm Snapdragon 768G et 55W confirmée

iQOO Z3 est présenté comme le premier téléphone basé sur Qualcomm Snapdragon 768G en Inde.

L’iQOO Z3 5G sera lancé en Inde le 8 juin, a annoncé mardi le spin-off Vivo. Amazon India, qui est vraisemblablement l’un des partenaires commerciaux, a confirmé séparément quelques détails matériels clés du téléphone en question avant le jour J. L’un des grands points à retenir est que l’iQOO Z3 est présenté comme le premier téléphone basé sur Qualcomm Snapdragon 768G en Inde. Il sera également livré avec au moins 8 Go de RAM et prend en charge une charge rapide «FlashCharge» de 55 W. Le site Web de commerce électronique indique qu’il supprimera plus d’informations sur le téléphone, y compris la conception, l’affichage et les spécifications de l’appareil photo dans les jours à venir.

Techniquement, l’iQOO Z3 5G n’est pas un nouveau téléphone. Le téléphone a été initialement lancé en Chine en mars et sur la base de toutes les fuites et maintenant des confirmations, il semble que iQOO lancera également le même iQOO Z3 en Inde. Cependant, il peut y avoir des surprises de dernière minute puisque Vivo – et par extension iQOO – est connu pour peaufiner ses téléphones pour le marché indien.

La charge rapide Snapdragon 768G et 55W fait partie de la fiche technique du téléphone en Chine. En outre, Amazon a également confirmé que l’iQOO Z3 sera livré avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x, identique au modèle chinois. Ce téléphone, comme beaucoup de téléphones Vivo et iQOO récents, prend également en charge la mémoire virtuelle qui leur permet d’utiliser jusqu’à 3 Go de mémoire à partir du stockage interne (à condition qu’il soit disponible) lorsque vous manquez de RAM.

L’iQOO Z3 actuellement vendu en Chine utilise le nouveau logiciel OriginOS de Vivo. Ceci est basé sur Android 11. Il serait intéressant de voir si iQOO lance le téléphone en Inde avec le même logiciel ou des bâtons avec Funtouch OS comme Vivo.

S’il s’agit du même téléphone, nous recherchons essentiellement un écran LCD de 6,58 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration de caméra arrière triple 64MP, une caméra frontale de 16MP logée dans une encoche en forme de goutte d’eau, une batterie de 4400 mAh et jusqu’à 256 Go d’UFS. 2.2 stockage.

Sur la base de sa tarification en Chine, l’iQOO Z3 se situera probablement sous l’iQOO 7 et servira de modèle d’entrée de gamme dans le portefeuille de la société en Inde.

