La date de lancement de l’ordinateur portable Realme Book en Inde est le 18 août

Le Realme Book Slim est le premier ordinateur portable de la société qui promet de « cocher toutes les cases ». Il fera ses débuts mondiaux en Inde la semaine prochaine.

L’ordinateur portable Realme Book sera dévoilé le 18 août à 12h30 – aux côtés de la série de smartphones Realme GT. Il s’agira de la poursuite de la stratégie produit 1+5+T AIoT de la marque, le téléphone étant au centre de l’expérience, suivi par d’autres appareils connectés.

L’attente est enfin terminée ! #realmebook Slim est l’ordinateur portable le plus mince qui vérifie toutes les cases. Lancement le 18 août à 12h30 IST. pic.twitter.com/hxOARRz1kZ11 août 2021

Avant le lancement, la société a révélé de nombreuses caractéristiques et spécifications clés de l’ordinateur portable Realme Book Slim. Pour commencer, il aura un profil très épuré avec un corps en métal léger et se déclinera en trois couleurs : argent, bleu et abricot.

À l’intérieur, il sera alimenté par le processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération avec 16 Go de RAM, bien qu’il y ait probablement aussi des variantes légèrement inférieures, à des prix moins chers. La carte graphique intégrée Intel Iris Xe fera également la différence.

Selon la marque, le Realme Book Slim aura le meilleur affichage sur un ordinateur portable de son segment. Il s’agira d’un écran 3:2 de 14 pouces avec une résolution 2K (2160 x 1440), des bords minces et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs sRGB. La webcam résidera dans la lunette supérieure.

(Crédit image: Realme)

Le seul drapeau rouge que nous prévoyons pour l’instant est sa sélection de ports – deux ports USB Type-C, un USB pleine taille et une prise audio 3,5 mm pourraient ne pas suffire pour tous les utilisateurs. Heureusement, la charge s’effectuera via le port de type C, ce qui fera un câble de moins à craindre.

La capacité de la batterie du Realme Book sera d’environ 54Wh, suggère une autre fuite. Nous nous attendons également à voir une charge rapide sur l’ordinateur portable. Certains teasers mentionnaient également la recharge magnétique sans fil, mais cela n’est pas confirmé.

Le prix des ordinateurs portables Realme Book en Inde devrait se situer entre 40 000 et 50 000 Rs.