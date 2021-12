La date de lancement de OnePlus 10 Pro enfin révélée dans une nouvelle image teaser

OnePlus a avancé la date de sortie de ses produits phares ces dernières années, la série OnePlus 9 arrivant en mars 2021. C’est beaucoup plus tôt que n’importe lequel de ses prédécesseurs et conforme au calendrier des autres fournisseurs. L’année prochaine, la série OnePlus 10 arrivera encore plus tôt que cela. Le premier teaser du OnePlus 10 Pro vient de tomber, confirmant apparemment la refonte de la grande caméra du téléphone. Mais ce n’est pas seulement l’appareil photo OnePlus 10 Pro qui apparaît dans la vidéo, car la société taquine également la date de lancement du téléphone.

Au cours des années précédentes, le fabricant chinois de smartphones a sorti un téléphone phare au premier semestre et une seconde version mise à jour de ce téléphone au second semestre. En rapprochant le lancement du OnePlus 10 Pro du début de 2022, OnePlus peut mettre plus de distance entre le premier produit phare de 2022 et le second.

Cependant, OnePlus n’avait pas de OnePlus 9T en magasin cette année. La pénurie actuelle de puces pourrait être l’explication à cela. La réorganisation de OnePlus sous Oppo pourrait en être une autre. Ou peut-être que le fait que OnePlus fabrique désormais des appareils de milieu de gamme et des produits phares est une raison suffisante pour éviter un modèle « T » cette année. C’est probablement une combinaison de facteurs qui a convaincu OnePlus de ne pas fabriquer le OnePlus 9T.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus 10 Pro arrivera bien plus tôt que d’habitude si ce teaser est exact. Cela ne signifie pas nécessairement que OnePlus aura un OnePlus 10T dans les magasins au second semestre 2022, cependant.

Date de lancement du OnePlus 10 Pro dans la vidéo teaser. Source de l’image : OnePlus

Le teaser du lancement du OnePlus 10 Pro

OnePlus a déjà annoncé que les téléphones OnePlus 10 arriveraient plus tôt que d’habitude. Et nous avons vu de nombreuses fuites détaillant la conception et les spécifications du OnePlus 10 Pro. C’est la danse habituelle à laquelle nous assistons chaque année au cours des mois précédant le lancement du nouveau matériel OnePlus.

Mais nous avons maintenant ce qui semble être une vidéo officielle OnePlus qui taquine le OnePlus 10 Pro. Publiée sur Weibo (via 9to5Google), la vidéo montre le design OnePlus 10 Pro à partir des fuites.

Nous avons un aperçu de l’écran incurvé perforé sur le devant. Le clip montre également l’appareil photo à triple objectif à l’arrière, doté de la marque Hasselblad et d’un boîtier en métal. Le teaser montre également deux couleurs différentes pour le combiné, dont le noir et le vert.

À la fin du clip, la vidéo nous dit que le OnePlus 10 Pro sera lancé le 11 janvier à 14h00, heure locale de Chine. Nous sommes le 10 janvier à 22 h 00 (heure du Pacifique).

OnePlus confirmera probablement ces détails de lancement du OnePlus 10 Pro dans les prochains jours, car le 10 janvier approche à grands pas.