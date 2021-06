La date de lancement de Pokémon Unite Android confirmée

TL;DR

Pokémon Unite a désormais une date de sortie en septembre pour ses versions Android et iOS. La version Nintendo Switch sera lancée pour la première fois en juillet. Le jeu multijoueur en ligne 5-v-5 proposera un support multi-plateforme.

Environ un an après son annonce officielle, la société Pokémon a finalement annoncé un calendrier de sortie pour son prochain jeu vidéo mobile. Le jeu de combat multijoueur en ligne Pokémon Unite sortira d’abord sur Nintendo Switch en juillet, suivi d’un lancement en septembre pour les versions mobiles Android et iOS. L’annonce n’offrait de date de lancement spécifique pour aucune des nouvelles plateformes.

Comme annoncé précédemment, le jeu sera un titre gratuit. Il contient des éléments d’un jeu de style MOBA, en ce sens que deux équipes de cinq joueurs s’affrontent, chacune avec son propre Pokémon avec ses propres capacités et objets. Au fur et à mesure que chaque bataille progresse, les Pokémon des joueurs évoluent tous et commencent à acquérir de nouvelles capacités. Lorsque les joueurs battent des Pokémon adverses ou des Pokémon sauvages, ils libèrent de l’énergie Aeos, qui peut ensuite être collectée et mise dans le but de l’équipe adverse pour des points. L’équipe avec le plus de points à la fin de la bataille gagne.

Alors que le jeu sera gratuit, Pokémon Unite inclura la prise en charge des microtransactions. La société a déjà annoncé que les joueurs pourront débloquer plus de Pokémon, ainsi que de nouvelles tenues pour leur entraîneur et Holowear pour Pokémon.

Espérons que nous obtiendrons plus d’informations sur Pokémon Unite dans un proche avenir, y compris une date de sortie plus précise. Nous devrons voir si ce jeu multiplateforme aura la même popularité qu’un autre jeu mobile, le Pokémon Go sur le thème de la réalité augmentée.