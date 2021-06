La date de lancement des Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung révélée dans une nouvelle fuite – .

Une série de rapports a affirmé que Samsung lancerait trois nouveaux combinés Android en août au lieu du Galaxy Note 21 annulé – les combinés Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et S21 FE. Il y a quelques jours, deux fuites ont offert des informations distinctes sur le prétendu lancement des nouveaux pliables de Samsung. Une personne a affirmé que les versions 2021 Fold et Flip seront dévoilées le 3 août, et une autre a déclaré que les appareils seront lancés dans les magasins le 27 août. Des rapports distincts ont indiqué que le Galaxy S21 FE, plus abordable, pourrait être reporté ou retardé, car Samsung est confronté à des problèmes d’approvisionnement avec au moins un composant clé – des rumeurs mentionnaient à la fois la puce Snapdragon de Qualcomm et le type de batterie dont Samsung a besoin pour le combiné.

Un tout nouveau rapport en provenance de Corée jette plus de lumière sur la question, confirmant apparemment les rumeurs précédentes. Selon une nouvelle histoire, le Fold 3 et le Flip 3 seront dévoilés et lancés en août, et le S21 FE sera reporté.

L’événement Unpacked de Samsung aura lieu dans la seconde moitié de la première semaine d’août, ou la deuxième semaine plutôt que le 3 août, selon Yonhap News. Les Fold 3 et Flip 3 seront dévoilés lors du salon et leur date de sortie est probablement le 27 août.

Le rapport note que Samsung voulait annoncer le Galaxy S21 FE lors du même événement, mais la société cherche maintenant à concentrer le marketing sur les pliables. Le S21 FE sera lancé un ou deux mois plus tard que d’habitude. Samsung serait intéressé par la popularisation des téléphones pliables et ne souhaite pas mélanger le Fold 3 et le Flip 3 avec le nouveau combiné « Fan Edition ». Le rapport mentionne également que le manque de processeurs de Qualcomm pourrait avoir contribué au retard de lancement du S21 FE.

Le rapport mentionne plusieurs des spécifications et fonctionnalités attendues pour les nouveaux pliables, qui sont conformes aux rumeurs précédentes. Yonhap News cite l’industrie et les médias étrangers en disant que le Fold 3 comportera une caméra selfie sous l’écran. Le combiné prendra également en charge un stylet « Hybrid S Pen » destiné à améliorer la durabilité du couvercle de l’écran Ultra Thin Glass (UTG).

Le combiné à clapet Flip 3 comportera un écran externe censé être deux fois plus grand que son prédécesseur, selon le rapport. Ceci est également conforme aux précédentes fuites du Galaxy Z Flip 3.

Enfin, le rapport indique que les deux pliables devraient être 20% moins chers que leurs prédécesseurs, une affirmation qui est apparue récemment dans d’autres rumeurs de prix Fold 3 et Flip 3. Comme pour le reste des affirmations de Yonhap News dans ce rapport, il n’est pas clair si les informations proviennent de nouvelles sources ou si elles sont basées sur des rumeurs existantes. Cependant, Samsung a rarement été en mesure de garder les secrets du Galaxy, et il est probable que ces détails du Fold 3 et du Flip 3 soient exacts.

