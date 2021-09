La date de lancement du Pixel 6 à la mi-octobre semble de plus en plus probable

Google n’a pas encore fourni de date de lancement spécifique pour le Google Pixel 6, ne nous donnant que le vague discours d’entreprise de “plus tard cet automne”. Cependant, les preuves continuent d’indiquer un jour spécifique en octobre comme date de lancement.

Un utilisateur de Reddit a repéré (via Droid-Life) une promotion Telstra pour “les dernières nouvelles et offres des produits Google” où les utilisateurs peuvent s’inscrire pour indiquer leur intérêt et éventuellement gagner un prix. Cependant, les petits caractères en bas indiquent que les utilisateurs doivent s’inscrire pour en savoir plus sur le dernier produit de Google avant le 19 octobre, suggérant que les informations peuvent être disponibles à cette date.

Ce ne serait pas la première fois que le 19 octobre était évoqué comme date de lancement du Pixel 6. En août, le leaker Jon Prosser a déclaré que le Pixel 6 serait lancé le 19 octobre avant d’être publié plus tard le 28 octobre.

De plus, les récents rendus d’appareils de Google semblaient indiquer la date du mardi 19, qui ne correspond qu’aux mois de janvier et octobre 2021.

Enfin, Google a sensiblement intensifié sa promotion du Pixel 6, allant jusqu’à plâtrer des panneaux publicitaires dans toutes les grandes villes américaines comme New York, San Francisco et Los Angeles. La société a travaillé avec le photographe David Urbanke pour capturer des images de la campagne, que vous pouvez trouver sur son site Web.

Je n’aurais jamais pensé pouvoir me promener dans New York et voir mes photos affichées sur des bâtiments. Encore une fois, merci beaucoup à @Google pour m’avoir permis de tourner votre campagne Pixel 6. Cela a été une expérience si spéciale et je ne l’oublierai jamais. pic.twitter.com/bc35u0ujuw – David Urbanke (@davidurbanke) 18 septembre 2021

Les Pixel 6 et 6 Pro ayant récemment été repérés en passant par la FCC, vous voudrez peut-être commencer à marquer vos calendriers. Si Google finit par lancer le Pixel 6 le 19 octobre, cela signifie qu’il reste un peu moins d’un mois avant la révélation complète, où nous en apprendrons plus sur les capacités de la puce Tensor et comment le téléphone se comparera aux meilleurs téléphones Android de 2021 .

