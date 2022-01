La date de l’événement Galaxy S22 Unpacked de Samsung vient de fuir

La série Galaxy S22 est la principale attraction de l’écosystème Android au début de 2022. C’est le téléphone qu’un type particulier de fan de Samsung attendait : l’utilisateur de Galaxy Note. C’est parce que le Galaxy S22 Ultra sera le premier modèle Galaxy S à basculer avec un stylet S Pen intégré et un design Note. Il pourrait également avoir la marque Note, compte tenu de la note importante qui suit. Contrairement à l’année dernière, Samsung n’avait pas prévu de dévoiler la série Galaxy S22 autour de son événement CES. Mais Unpacked 2022 arrive bientôt, et un rapport affirme que Samsung a déjà réglé la date de l’événement Galaxy S22 Unpacked.

Le YouTuber Jon Prosser a déclaré début novembre que Samsung organiserait son événement Galaxy S22 Unpacked le 8 février. Les téléphones seront censés être pré-commandés le même jour et arriveront dans les magasins le 18 février. Puis, environ un mois plus tard, le responsable des fuites a révisé ces dates.

La date de lancement du Galaxy S22 Unpacked n’a pas été modifiée. Mais Prosser a déclaré il y a quelques semaines que Samsung avait déplacé la date de précommande du Galaxy S22 au 9 février au lieu du 8. Plus important est le retard de la date de sortie. Le téléphone arrivera désormais dans les magasins le 25 février, a déclaré Prosser.

« Des sources citent un problème de chaîne d’approvisionnement assez important », a-t-il ajouté, sans révéler aucun autre détail. Là encore, l’ensemble de l’industrie mobile doit faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de logistique depuis plus d’un an maintenant. Les choses ne vont pas mieux aujourd’hui.

Unités factices Galaxy S22 à côté d’un Galaxy S21 Ultra. Source de l’image : Unbox Therapy/YouTube

Cela nous amène à un nouveau rapport en provenance de Corée qui indique que Samsung a en fait fixé une date de lancement Unpacked 2022 pour la série Galaxy S22. Selon le Digital Daily, Samsung aurait confirmé le calendrier de lancement des prochains produits phares.

Le rapport affirme qu’un responsable anonyme de Samsung Electronics a déclaré que la société avait confirmé que l’événement aurait lieu le 8 février. L’entreprise discute du moment où envoyer les invitations aux médias. Cela arrivera probablement à un moment donné fin janvier. La date d’invitation n’a pas vraiment d’importance, car le lancement du Galaxy S22 Unpacked sera virtuel.

Digital Daily indique également que les précommandes du Galaxy S22 commenceront le 9 février. La date de sortie du Galaxy S22 est apparemment le 24 février, tandis que les acheteurs qui commandent tôt pourraient obtenir le combiné à partir du 21 février.

Ces dates sont conformes aux fuites de Prosser, en particulier la date de l’événement Galaxy S22 Unpacked. En ce qui concerne les dates de précommande et de sortie ci-dessus, il n’est pas clair si elles se réfèrent aux marchés internationaux ou uniquement à la Corée du Sud.