This Is Us se prépare pour son sixième et dernier chapitre. Le drame NBC primé aux Emmys sera de retour pour sa dernière saison le 4 janvier, a annoncé NBC vendredi, mettant fin à l’histoire des Pearsons. La série reviendra à son créneau horaire de 21 h HE/PT et se déroulera sans interruption, à l’exception d’une interruption de deux semaines pour la programmation des Jeux olympiques d’hiver en février, jusqu’à la finale de la série en mai.

En mai 2021, NBC a annoncé que This Is Us prendrait fin après sa sixième saison, après avoir été acclamé par la critique et le public depuis ses débuts en 2016. Avec Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley, le spectacle est devenu connu pour ses moments émotionnels, et Metz a déclaré à Us Weekly en juillet qu’il n’y en aurait pas de pénurie dans sa dernière saison.

« Je pense que le [audience will] ressentez ce sentiment doux-amer avec lequel je pense que beaucoup d’épisodes vous laissent « , a-t-elle déclaré. « Je pense qu’ils ressentiront un sentiment de fermeture et des souvenirs doux-amers. » La fin de la série est à la fois heureuse et triste, a poursuivi l’actrice « Tu sais, quand tu vas à une fête et que tout le monde est cool, et puis ça devient vraiment bien, genre, quand il reste 30 minutes ? C’est ce que l’on ressent. C’est comme, ‘Oh, mon Dieu, ça commence à s’améliorer et maintenant nous partons' », a expliqué Metz.

« Cela ne veut pas dire que vous n’avez pas passé 30 minutes incroyables ou un temps incroyable à la fête, mais vous préférez y aller au lieu de vous dire: » Oh, nous avons dépassé notre accueil « ou » Oh, c’était tellement ennuyeux. Cette fête était affreuse. Je ne retournerai jamais chez lui !' », a-t-elle poursuivi. « Je comprends donc que les bonnes choses doivent avoir une fin. »

Le créateur Dan Fogelman avait un sentiment similaire après l’annonce de l’émission en mai, écrivant sur Twitter à l’époque, « Celui qui a dit avec désinvolture » Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin » n’a jamais eu à mettre fin à leur chose préférée. Bien que triste de n’avoir qu’une seule saison à gauche, également reconnaissant à NBC de nous avoir permis de terminer l’émission comment et quand, nous l’avions toujours voulu. Nous travaillerons dur pour tenir l’atterrissage. » This Is Us revient pour une sixième saison le 4 janvier à 21 h HE sur NBC.