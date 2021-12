La date de retour de Tiger Woods au golf aurait été révélée

Il semble que Tiger Woods pourrait revenir au golf très bientôt. Selon Golf.com, Woods envisage sérieusement de jouer dans le championnat PNC aux côtés de son fils Charlie dans deux semaines. Une source a déclaré que Woods « le testerait la semaine prochaine et passerait un appel ». Il prendra une décision officielle après avoir frappé des balles, joué au golf et évalué son corps et son swing. Woods se remet toujours des blessures qu’il a subies dans un accident de voiture en février.

Cette nouvelle intervient après que Woods a publié une vidéo de lui montrant son swing et frappant un seul coup de fer. Mais malgré la vidéo, Woods a minimisé la participation à un tournoi dans un avenir prévisible lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes lors de la conférence de presse du Hero World Challenge.

« Je vais vous le dire de cette façon, en ce qui concerne jouer au niveau du Tour, je ne sais pas quand cela va se produire », a déclaré Woods. « Maintenant, je vais jouer un tour ici ou là, un petit hit-and-rigole. Je peux faire quelque chose comme ça. » Avant de parler aux médias, Woods a été interviewé par Golf Digest

et a déclaré qu’il prévoyait de faire un retour. Cependant, Woods ne jouera plus jamais à temps plein sur le PGA Tour.

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – jamais à plein temps, plus jamais – mais choisir et choisir, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait. Choisissez quelques événements par an et vous jouez autour de cela », a déclaré Woods à Golf Digest dans une interview Zoom. « Vous vous entraînez autour de cela et vous vous préparez pour cela. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je le comprends, et je l’accepte. »

Woods a subi des blessures graves à la jambe droite. Pendant son séjour à l’hôpital, il a été question d’une amputation de la jambe. « Celui-ci a été beaucoup plus difficile », a déclaré Woods lors de la conférence de presse du Hero World Challenge. « Le truc du genou était une chose. C’est un niveau. Puis le dos. Avec cette jambe droite. … c’est difficile d’expliquer à quel point c’est difficile. Être immobile pendant trois mois. Juste pour m’allonger là. J’avais juste hâte de sortir. C’était un de mes objectifs. Surtout pour une personne qui a vécu toute sa vie à l’extérieur, c’était un objectif. »