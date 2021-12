La date de retour des Brooklyn Nets de Kyrie Irving révélée (vidéo)

Le retour des Brooklyn Nets de Kyrie Irving semble approcher à grands pas.

Après avoir raté l’intégralité de la saison jusqu’à présent en raison de son refus de se faire vacciner contre le COVID-19, Irving a été autorisé par les Nets à revenir à temps partiel.

Les mandats de New York empêchent Irving de participer aux matchs à domicile, mais il sera désormais disponible pour son équipe pour les affaires sur la route.

Lors d’une apparition au Pat McAfee Show mercredi, l’initié de la NBA Shams Charania a révélé quand il s’attend à voir Irving de retour sur le terrain de basket.

« Le seul endroit où Kyrie Irving ne peut pas jouer s’il n’est pas vacciné est New York. Je le regarderais peut-être revenir le 5 janvier à Indianapolis ou le 12 janvier à Chicago » ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/BgiK85a3lw – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 22 décembre 2021

« Le seul endroit où Kyrie Irving, s’il ne va pas se faire vacciner, le seul endroit où il ne peut pas jouer est New York », a déclaré Charania.

« Donc, ces jeux au Garden and Barclays Center … je regarderais le 5 janvier [against the Indiana Pacers] ou le 12 janvier [against the Chicago Bulls] comme date de retour possible pour lui.

Tout le monde n’est pas content de la décision des Nets d’autoriser Irving à revenir à temps partiel. L’analyste d’ESPN Stephen A. Smith s’est rendu sur l’organisation pour le déménagement cette semaine.

« Je pense que c’est un geste horrible », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est un geste honteux. Je pense que la propriété des Nets est incroyablement décevante et je pense que la ligue devrait intervenir.

La ligue, à tous points de vue, n’interviendra pas. Irving a perdu beaucoup d’argent à cause de sa décision de ne pas participer. Sa relation avec le front office des Nets s’est considérablement détériorée. Et son amitié avec Kevin Durant est également devenue plus tendue. Il a payé un lourd tribut.

Cela dit, en janvier, il aura l’occasion de faire les choses correctement.

Si Irving guide finalement les Nets vers un championnat, personne ne se souviendra de tous les maux de tête qu’il a causés en début de saison.

