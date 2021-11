La date de retour des Golden State Warriors de Klay Thompson dévoilée

Le tireur d’élite des Golden State Warriors, Klay Thompson, a perdu deux saisons au début de sa carrière à cause d’un ACL déchiré et d’un Achille déchiré.

En raison du lourd investissement financier qui a été fait à Thompson, Golden State a pris soin de ne pas le précipiter.

Heureusement, il semble qu’un retour se profile à l’horizon.

Et cela peut arriver beaucoup plus tôt que prévu.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Thompson pourrait faire son retour avant Noël.

pic.twitter.com/aot8Ip1oWl — ✯N͓̽B͓̽A͓̽ ͓̽H͓̽!͓̽g͓̽h͓̽l͓̽1͓̽g͓̽h͓̽t͓̽$͓̽✯ (@NBA_ClipIt) 11 novembre 2021

« On me dit que s’il continue son cours actuel en cure de désintoxication, une date cible pour son retour sera probablement fixée dans les prochaines semaines », a-t-il déclaré.

«Et cela pourrait être – il y a de l’optimisme, cela pourrait être dès le 20 décembre, le 23 décembre. Les Warriors ont des matchs à domicile avant Noël, et le plan pour Klay Thompson est donc de continuer à monter en puissance.

«Les Warriors partiront en road trip à la mi-décembre, et à ce moment-là, si Klay continue sur cette piste, il descendrait et jouerait avec l’équipe de Warriors’ G League. Et l’idée est, et l’espoir est, qu’ils le récupéreront peut-être avant Noël.

Cette mise à jour la plus récente correspond en fait à quelque chose que Thompson lui-même a récemment dit lors d’une émission ESPN.

« Je me sens bien », a déclaré Thompson la semaine dernière. « Je travaille tous les jours comme je l’ai fait ces deux dernières années et je joue à 3 contre 3 et je me remets juste en forme de jeu de pointe. »

Par-dessus tout, Thompson est ravi de recommencer à faire ce qu’il a fait de mieux : gagner.

« La victoire me manque vraiment », a-t-il déclaré. «Je m’ennuie de jouer devant les fans, puis de jouer au basket-ball. J’aime vraiment ce que je fais, je l’ai toujours depuis que je suis enfant. Je pense que ces deux dernières années m’ont donné un grand sentiment d’appréciation pour le travail qu’il faut pour être grand. Et mon histoire est toujours en cours d’écriture, donc je ne suis pas satisfait de l’état d’avancement de ma carrière. J’ai encore beaucoup de chapitres à écrire.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Thompson a déchiré son LCA au troisième quart du match 6 de la finale NBA contre les Raptors de Toronto en 2019. Il n’est plus revenu depuis. Espérons que cela changera bientôt.

Bien qu’il n’ait pas pratiqué le cerceau, Thompson est resté très actif au cours des deux dernières années. Entre exaucer leurs dernières volontés aux mourants, se faire une nouvelle petite amie et être du mauvais côté d’une situation de fuite de photos – il a fait beaucoup d’actualités.

Heureusement, si ces rapports les plus récents s’avèrent vrais, il fera bientôt les manchettes pour ce qu’il fait le mieux : être l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de la NBA.

En rapport: Gracelyn Trimble supprime-t-elle des messages au milieu des allégations de Dalvin Cook?