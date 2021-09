La date de sortie d’Alan Wake Remastered est fixée au 5 octobre

Alan Wake remasterisé sortira le 5 octobre.

La date de sortie a été annoncée lors du PlayStation Showcase plus tôt ce soir avec une bande-annonce.

Le jeu remasterisé comprendra le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, et sera publié par Epic Games. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC et dans une jolie 4k.

Plus tôt aujourd’hui, des captures d’écran du jeu sont apparues sur Amazon UK avant que la liste ne soit retirée. Mais Internet était plus rapide et a saisi les clichés avant qu’ils ne disparaissent.

L’original Alan Wake est sorti en 2010 en exclusivité Xbox 360 avant d’être porté sur PC en 2012. La version remasterisée sera la première fois que le jeu sera disponible pour une console PlayStation.