La date de sortie d’Avengers 5 est toujours un mystère, mais nous savons peut-être qui le dirigera

Avengers 5 est l’un des films Marvel les plus attendus de la phase 4. Le seul problème est que le film n’existe pas encore. Fin juillet 2019, Marvel a annoncé la majeure partie des titres de la phase 4. Il n’y avait pas d’Avengers 5 sur la liste. Marvel a continué à ajouter des films et des émissions de télévision à la liste de la phase 4, mais nous n’avons pas encore vu de titre Avengers. Nous ne savons toujours pas quand Marvel sortira Avengers 5 ou un film Young Avengers plus de deux ans plus tard. Mais Disney a peut-être déjà ruiné la prochaine équipe des Avengers sans même s’en rendre compte.

Pourquoi il n’y a pas encore d’Avengers 5 dans la phase 4

Lorsque Marvel s’est abstenu de mentionner un projet Avengers 5 en 2019, nous en avons expliqué le raisonnement. Il n’y avait aucun moyen de surpasser Fin du jeu avec quelque chose de mieux car il n’y avait plus de Avengers ou de grands méchants. L’équipe a subi des pertes importantes dans Endgame.

Marvel avait besoin de remplacer les héros tombés et à la retraite et d’introduire des super-héros de l’univers Fox. Les mutants, Fantastic Four et Deadpool rejoindraient tous le MCU. Il en va de même pour les grands méchants. Avec Thanos parti, les Avengers ont besoin d’antagonistes similaires avant que Marvel puisse faire un crossover Avengers 5. On a déjà vu un candidat sur Disney Plus : Kang (Jonathan Majors) dans Loki.

Plus récemment, Marvel a commencé à répondre aux spéculations sur la sortie d’Avengers 5. Kevin Feige a déclaré dans une récente interview que Marvel avait besoin de plus de temps.

Kang (Jonathan Majors) dans la finale de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Les projets de Kevin Feige

“Je pense que nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable à partir de la fin du jeu pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée”, a déclaré Feige. “Et puis vous avez besoin de temps, comme vous l’avez fait dans la phase 1, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde.”

Avengers 5 pourrait avoir une date de sortie en 2025 au plus tôt, avions-nous noté à l’époque. C’est parce que Marvel et Disney ont annoncé tous leurs films MCU jusqu’en 2023. Et ils ne sont pas pressés de faire des révélations supplémentaires. Tout ce contexte est nécessaire pour comprendre comment fonctionne Marvel et comment Disney aurait pu rendre les choses difficiles pour les projets à venir, Avengers 5 inclus.

Les @Russo_Brothers se voient-ils revenir au #MCU ? Les cerveaux de #AvengersEndgame nous ont parlé à la #CinemaCon de leur projet de rêve #MarvelStudios (#TheSecretWars) et s’ils rejoindraient un jour le #DCEU : “Ne dites jamais ‘jamais'” pic.twitter.com/zC2GU4Y1at – MTV NEWS (@MTVNEWS) 5 avril 2019

Marvel prévoit des années de films et d’émissions de télévision à l’avance. Cela garantit que le studio peut proposer une intrigue globale cohérente tout en racontant de superbes histoires de super-héros autonomes. Cela nécessite un peu de planification. Marvel doit conclure les bons accords avec les acteurs, scénaristes, réalisateurs et autres acteurs clés qui font que les succès au box-office du MCU se produisent.

Deux de ces acteurs clés sont les frères bien connus Anthony et Joe Russo, responsables de quatre succès massifs du MCU, dont Infinity War et Endgame. Dans des interviews précédentes, les deux réalisateurs ont déclaré qu’ils pourraient penser à retourner au MCU, soulignant Guerres secrètes et Wolverine comme raisons pour lesquelles ils pourraient revenir.

Black Widows fait ses débuts au cinéma et sur Disney+ le 9 juillet 2021. Source de l’image : Marvel Studios

Comment Disney a « gâté » la prochaine grande sortie des Avengers

Il s’avère que les Russo sont peut-être déjà en négociations avec Marvel pour diriger d’autres projets. Cela a été suggéré dans un court passage d’un article par ailleurs long du Wall Street Journal :

Depuis le [Scarlett Johansson] procès, les frères Joe Russo et Anthony Russo, réalisateurs de Marvel’s Avengers: Endgame, le film le plus rentable de tous les temps, se sont retrouvés dans une impasse dans les négociations pour réaliser un autre film Marvel. Le différend Johansson les a laissés incertains de la distribution de leur prochain film et de la façon dont ils seraient payés, selon des personnes proches du dossier. Les Russo ont refusé de commenter.

C’est tout ce que le Journal a à dire sur les Russo. Le document ne mentionne pas Avengers 5 ni n’indique quel film Marvel les Russo pourraient réaliser ensuite. Mais Avengers 5 serait la meilleure supposition de quiconque, compte tenu de leur histoire.

Le Journal se concentre sur l’énorme conflit entre Disney et Johansson dans la foulée de la première de Black Widow. La publication révèle le fonctionnement interne de Disney de Bob Chapek et la mauvaise façon dont Disney a géré le conflit avec l’une des superstars bien-aimées des Avengers. Cela ne veut pas dire que Disney et Marvel ne relèveront pas ce défi. Il y aura sûrement une sortie d’Avengers 5 dans les salles dans un avenir pas si lointain. Mais Disney aurait peut-être rendu plus difficile pour tous ceux qui travaillent chez Marvel d’y arriver.