La date de sortie de 2K Games Hypes pour WWE 2K22, dit que les séquences de gameplay arrivent en janvier

2K Games et Visual Concepts ont publié un nouveau communiqué de presse vantant la date de sortie de mars 2022 pour WWE 2K22. Il a également été révélé qu’une bande-annonce de gameplay complète pour le jeu arrivera en janvier.

WWE 2K22 SERA DIFFÉRÉ EN MARS 2022

Un nouveau gameplay a fait ses débuts lors de la diffusion de WWE SummerSlam, avec une révélation complète à venir en janvier 2022

Lors de la diffusion SummerSlam 2021 de la WWE le 21 août, 2K et Visual Concepts ont révélé que la sortie de WWE 2K22 est actuellement prévue pour mars 2022, capitalisant sur l’élan de la “Road to WrestleMania”, lorsque le fandom de la WWE est à son paroxysme.

La révélation a été faite avec un package vidéo électrisant du gameplay de WWE 2K22 mettant en vedette la superstar de la WWE Rey Mysterio, ainsi qu’un premier aperçu de Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet et Kane. Une capture d’écran de WWE Superstar Edge a également été partagée, montrant des détails incroyables dans sa tenue d’entrée, ses pièces pyrotechniques et son éclairage de scène.

WWE 2K22 promet de nouvelles commandes, des graphismes incroyables et un moteur repensé pour l’expérience WWE 2K la plus impressionnante à ce jour. Dans le cadre du processus de développement du jeu, 85 % de la liste du jeu a participé au balayage facial pour des modèles de personnages ultra-réalistes et mis à jour, et plus de 3 400 nouvelles animations ont été capturées. Plus de détails seront révélés en janvier 2022.

