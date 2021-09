La date de sortie de Big Mouth Saison 5 révélée dans une nouvelle affiche .

Nick KrollLa série animée acclamée par la critique et incroyablement torride Grande Bouche sera de retour sur nos écrans très bientôt et Netflix a révélé l’art du teaser pour la nouvelle saison qui confirme une date de première pour la saison 5. Régalez-vous des yeux sur Rick the Hormone Monster dans toute sa gloire dysfonctionnelle arborant des tatouages ​​u200bu200b aux articulations élégantes qui lisent «LOVE » et « HAINE ». Cryptique ? Sinistre? Hilare ? Soyez le juge !

Bridgeton Middle School est de retour en session, ce qui signifie que vos enfants préférés Nick Birch (Nick Kroll), Andrew Glouberman (John Mulaney), Jessi Glaser (Jessi Klein), Jay Bilzerian (Jason Mantzoukas) et Missy Foreman-Greenwald (Ayo Edebiri) sont de retour, accompagnés de leurs monstres hormonaux et… de leur oreiller. En plus de la distribution vocale familière des quatre dernières saisons, Netflix a révélé que Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer, et Pamela Adlon sont les vedettes spéciales de cette saison.

La saison 4 a abordé des situations folles pour les étudiants de Bridgeton Middle, mais la finale de la saison a laissé les fans se sentir d’une certaine manière. À la fin de la saison 4, Nick a dû affronter son futur alter ego maléfique « Nick Starr » et, malgré le numéro musical hilarant de Rick the Hormone Monster, la saison a été beaucoup. Il y avait même des Moustiques Anxiétés géants !

La plus grande révélation de Big Mouth aujourd’hui est peut-être que nous avons maintenant une date de première officielle pour la saison 5 ! La série est de retour, diffusée exclusivement sur Netflix, à partir du 5 novembre. Les quatre dernières saisons ont duré dix épisodes, à l’exception de la finale de la troisième saison surdimensionnée, où les enfants se sont retrouvés avec des super pouvoirs.

Si Netflix se sent particulièrement présent aujourd’hui, nous en apprendrons peut-être même plus sur cette série dérivée de Big Mouth. En attendant, vous pouvez consulter les tatouages ​​​​des jointures de Rick ci-dessous:

