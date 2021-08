La date de sortie de “Black Widow” avec Scarlett Johansson est officiellement sortie ! Voici quand et où vous pouvez regarder le film

Réalisé par Cate Shortland, le film, comme le savent la plupart des fans des Avengers, est basé sur le seul super-héros féminin de la vieille garde de l’Avenger (Photo : Marvel Studios)

Disney Plus Hotstar : Bonne nouvelle pour les fans de Marvel ! La date de sortie de Black Widow a été officiellement dévoilée. Le film devrait sortir le 3 septembre en Inde. Vous pouvez regarder le film de Scarlett Johansson sur Disney Plus Hotstar.

Réalisé par Cate Shortland, le film, comme le savent la plupart des fans des Avengers, est basé sur le seul super-héros féminin de la vieille garde de l’Avenger. Puisque Natasha Romanoff ou Black Widow n’est plus après ses sacrifices dans Avengers : Endgame, ce film nous donnera un aperçu de son passé. Le film se déroule en fait après les événements de 2016 Captain America: Civil War où elle se retrouve à fuir la loi et est plus tard aidée par Steve Rogers et Bucky Barnes.

Écrit par Wric Pearson, le casting du film comprend d’autres dans les rôles de premier plan, certains d’entre eux étant-Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone. L’acteur Rachel Weisz est également dans le film.

Fait intéressant, les films de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront également le même jour, le 3 septembre. Le film sera exclusivement en quatre langues différentes : anglais, hindi, télougou et kannada.

