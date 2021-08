La date de sortie de Black Widow India révélée sera disponible sur Disney Plus Hotstar

La date de sortie de Black Widow India a finalement été révélée par Disney Plus Hotstar. Le dernier film de Marvel Cinematic Universe avec Scarlett Johansson sortira en Inde le 3 septembre. Le film sera diffusé en anglais, hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada.

Pour ceux qui ne le savent pas, Black Widow est sorti dans le monde le 9 juillet 2021, dans les salles ainsi que sur Disney Plus Premier Access pour lequel les utilisateurs devaient payer 7,99 $ supplémentaires par mois ou 79,99 $ par an. Cependant, en Inde, Disney Plus Hotstar avait confirmé que le film arriverait plus tard et maintenant, enfin, après des semaines de teasers, Black Widow peut être diffusé à partir du 3 septembre.

Le même jour, un autre film Marvel, Shang-Chi, sortira dans le monde entier dans les salles. Ce sera exclusif aux cinémas uniquement et sera disponible sur la plate-forme plus tard en Inde ainsi que dans d’autres pays.

Aaaaaaa… nous crions totalement après avoir rencontré les personnages de Black WidowBrb de Marvel Studios, nous crions toujours… Black Widow de Marvel Studios commence à diffuser le 3 septembre en anglais, hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. pic.twitter.com/gZLueIaFqF22 août 2021

Premier film MCU après 2 ans

Black Widow est l’un des films les plus attendus de l’année et est également le premier film de MCU après Spider-Man: Far From Home de 2019 一 qui est sorti en juin 2019.

Scarlett Johansson incarne Natasha Romanoff 一 qui a été présentée plus tôt comme une espionne russe. Le film traite de Natasha, alias Black Widow, qui traverse son sombre voyage dans le passé et comment elle gère son histoire en tant qu’espionne. Elle essaie également de travailler sur ses relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur.

En ce qui concerne la chronologie de Marvel, le film se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.

Tous les détenteurs d’un abonnement Disney Plus Hotstar peuvent regarder le film

(Crédit image: Tom’s Hardware)

À partir du 1er septembre, Disney Plus Hotstar passera à un nouveau plan d’abonnement 一 Mobile, Super et Premium coûtant respectivement 499 Rs, 899 Rs et 1 499 Rs. Le nouveau plan permet également à tous les abonnés de regarder n’importe quel contenu sur la plate-forme, quel que soit le plan de leur choix. Cela signifie également que vous pouvez diffuser avec un forfait mobile uniquement ou un super forfait.

Auparavant, Disney + Originals, les dernières émissions américaines, les films à succès hollywoodiens, les films et les émissions Marvel étaient réservés aux seuls abonnés Premium.

Le casting de Black Widow :

Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff/Black WidowFlorence Pugh comme Yelena BelovaRachel Weisz comme Melina VostokoffDavid Harbour comme Alexei Shostakov/Red GuardianO-T Magbenie comme Rick MasonWilliam Hurt comme Thaddeus ‘Thunderbolt’ RossRay Winstone comme Dreykov

Comme toujours, il est conseillé d’avoir une bonne connaissance de tous les films MCU précédents avant d’en regarder un nouveau. Voici comment regarder les films Marvel dans l’ordre.