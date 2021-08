La date de sortie de Call of Duty: Vanguard est fixée au 5 novembre

Call of Duty: Vanguard a reçu une date de sortie avec la bande-annonce de révélation.

Activision a annoncé Call of Duty : l’Avant-garde, la dernière entrée de la franchise de tir à la première personne, sortira le 5 novembre. Les joueurs tenteront de renverser la vapeur pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Vous pourrez jouer au jeu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC avec d’autres, quelle que soit la plate-forme grâce au jeu croisé. Avec la progression croisée, vous pourrez également emporter votre profil, votre progression et vos statistiques avec vous, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Dans Vanguard, les joueurs seront témoins des origines des forces spéciales en formant la Task Force One dans une campagne narrative couvrant les fronts est et ouest de l’Europe, du Pacifique et de l’Afrique du Nord.

Dans la campagne, vous incarnez quatre personnages différents qui font partie de la 9e division d’infanterie australienne et du 9e bataillon de parachutistes, tous deux de l’armée britannique, ainsi qu’un du Scouting Squadron Six, de la marine des États-Unis et un du 138e fusil de l’Armée rouge. Division.

Ces personnages devront « surmonter le désespoir et le chaos de la guerre », capturés par les puissances de l’Axe, chacun « sortant des tranchées » pour devenir l’un des agents d’origine.

La campagne s’étend sur quatre grands théâtres de la guerre dans un récit unifié et solo alors que vous vivez la guerre sur les fronts est et ouest de l’Europe et combattez dans le Pacifique et l’Afrique du Nord. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à participer à des combats aériens au-dessus des îles Midway, à essayer de défendre Stalingrad en tant que tireur d’élite, à effectuer un vol aérien au-dessus de la France et à détruire les forces qui avancent en Afrique du Nord.

Le multijoueur propose 20 cartes diverses dès le premier jour du lancement, dont 16 conçues pour le gameplay de base.

Avec itm, vous pouvez vous attendre à un système avancé d’armurier et de calibre, à des environnements réactifs et à la prochaine génération de mode Gunfight 2v2 introduite pour la première fois dans Modern Warfare, Champion Hill. Ici, vous ferez l’expérience de combats rapides, rapprochés et en petite escouade dans lesquels huit équipes s’affrontent dans une série d’affrontements en tête-à-tête où la dernière équipe debout gagne.

Recherchez plus de détails dans la révélation mondiale du multijoueur à venir, y compris des informations sur la prochaine bêta ouverte.

Les fans de zombies ne sont pas en reste, car le jeu contiendra une expérience de jeu de mort-vivant caractéristique, marquant un premier crossover Zombies pour Call of Duty. Développée par Treyarch Studios, l’expérience coopérative des Zombies se poursuit et se confond avec l’histoire de l’Éther sombre. Ici, vous découvrirez les horreurs du précurseur de Black Ops Cold War Zombies.

Un aperçu détaillé de l’expérience Zombies sera fourni à l’approche d’Halloween.

Du contenu gratuit post-lancement est prévu, et il comprendra des événements saisonniers, des célébrations communautaires et de nouvelles cartes et modes multijoueurs et Zombies.

De plus, le système Battle Pass revient, vous permettant de débloquer du contenu post-lancement avec une progression unifiée à la fois dans Vanguard et Warzone. Comme toujours, vous pouvez débloquer des objets tels que des armes de base, des objets de personnalisation et plus simplement en jouant au jeu.

En parlant de Warzone, vous pouvez également vous attendre à une nouvelle expérience parfaitement intégrée à venir plus tard cette année. Au lancement, vous pouvez vous attendre à une toute nouvelle carte, un nouveau gameplay et de nouvelles expériences.

Développé par Sledgehammer Games, Call of Duty: Vanguard est disponible en précommande dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.