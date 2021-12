La date de sortie de DBD Ringu et le nouveau tueur de Sadako pour le chapitre 23 expliqués

La date de sortie de la collaboration DBD x Ringu pour le chapitre 23 a été annoncée et les fans de Dead By Daylight sont enthousiasmés par le nouveau tueur Sadako Yamamura.

La plupart des gens en Europe et en Occident reconnaîtront le film comme The Ring. Ce n’est pas The Grudge qui mettait en vedette Sarah Michelle Gellar de Buffy, c’est plutôt le film d’horreur de 2002 qui mettait en vedette Naomi Watts.

Il est facile de comprendre la confusion car les deux films présentent des monstres d’apparence similaire. Cependant, ce qui rend la collaboration Dead By Daylight encore plus excitante, c’est qu’elle est basée sur le matériel source japonais original au lieu de la représentation hollywoodienne.

Quelle est la date de sortie de Dead By Daylight x Ringu ?

La date de sortie de l’extension Dead By Daylight x Ringu Chapter 23 est mars 2022.

Bien qu’aucun jour spécifique n’ait été mentionné, les nouveaux chapitres DBD commencent toujours un mardi. Par conséquent, l’événement pourrait avoir lieu dès le 7 mars ou aussi tard que le 28 mars.

Nous ne nous attendions pas à ce que cela commence tard dans le mois, donc les 7 et 15 mars semblent probables. Cependant, il devrait y avoir une démo PTB prématurée comme avec les extensions précédentes.

DBD nouveau tueur Sadako

Le nouveau tueur du chapitre 23 de DBD Ringu devrait être Sadako Yamamura, également connue sous le nom de Samara dans The Ring.

Elle n’a pas été explicitement annoncée par son nom, mais elle est taquinée dans la bande-annonce via le puits inquiétant. Le directeur du jeu de behavior Interactive, Mathieu Côté, a également fait référence à son look emblématique dans une interview par e-mail avec Polygon.

« Le gros du travail pour nous est de créer un look et une puissance qui resteront fidèles au matériel source et donneront vraiment vie à ce personnage d’une manière qui surprendra et impressionnera notre partenaire et nos fans », a déclaré Côté.

Le producteur de Kadokawa, Reiko Imayasu, a également ajouté que le nouveau « Killer est un peu différent des prédécesseurs du jeu, spécialisé dans la terreur silencieuse ».

Quant à savoir qui est Sadako, ce n’est pas une brute qui tue les gens avec une tronçonneuse ou un ensemble de couteaux. Au lieu de cela, c’est une jeune fille qui tue des gens sept jours après avoir regardé une cassette VHS maudite.

Il sera intéressant de voir exactement quelles capacités elle est donnée. Cependant, nous sommes convaincus que son maquillage emblématique J-horror composé de longs cheveux noirs et d’une robe blanche sera incroyable dans le jeu.

