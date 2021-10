La date de sortie de Dune 2 confirmée avec le retour de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet devrait reprendre son rôle dans la suite de Dune (Photo : Warner Bros/Legendary)

Dune: la deuxième partie est officiellement en route, avec Timothée Chalamet et Denis Villeneuve sur le point de revenir pour la suite.

Le film original connaît actuellement un énorme succès au box-office, et personne ne sera donc surpris qu’un autre chapitre ait déjà reçu le feu vert.

Legendary et Warner Brothers ont confirmé mardi que le deuxième de la série Dune sortira en salles en octobre 2023.

Selon Deadline, le cinéaste canadien et réalisateur de Dune Villeneuve a déclaré qu’il « venait de recevoir des nouvelles de Legendary que nous allions officiellement de l’avant avec Dune: Part Two ».

Il a poursuivi: «C’était un de mes rêves d’adapter Frank Herbert’s Dune, et j’ai les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. à remercier pour avoir soutenu ce rêve.

‘Ce n’est que le commencement.’

Dune: Part Two sortira en salles en octobre 2023 (Photos: Warner Bros/ Legendary)

Dans un communiqué, Toby Emmerich, président de Warner Bros Picture Group, a ajouté : » Denis Villeneuve a conçu un film à la fois visuellement extraordinaire et émouvant, comme en témoigne son succès mondial tant au niveau critique qu’au box-office.

« Nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec Denis, ses acteurs et son équipe, ainsi que nos partenaires de Legendary, et nous avons hâte de présenter le prochain chapitre de cette épopée en salles en octobre 2023. »

Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem et Dave Bautista sont également à l’affiche du film (Photo : Warner Bros)

Un porte-parole de Legendary a déclaré que la société était « heureuse d’aller de l’avant avec Dune: Part Two ».

«Nous ne serions pas arrivés à ce point sans la vision extraordinaire de Denis et le travail incroyable de son équipe talentueuse, des scénaristes, de notre casting stellaire, de nos partenaires chez Warner Bros., et bien sûr des fans ! Voici plus de Dune.’

L’acteur principal du film, Chalamet, devrait reprendre son rôle de Paul Atréides dans l’adaptation épique du roman de 1965.

Il est allé sur Twitter ce soir où il a partagé une affiche, qui disait simplement: « Dune Part Two ».

Chalamet a récemment déclaré Metro.co.uk le rôle « sent comme un rêve de roi total devenu réalité, et comme si je me pinçais ! »

Il a ajouté: « J’ai l’impression que c’est le personnage principal et c’est aussi le truc de Hans Zimmer, car ce sont le genre de films qu’il fait. [I’m] très reconnaissant, très reconnaissant.

Dune met également en vedette Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem et Dave Bautista.

Dune: La première partie est maintenant en salles.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Jason Momoa se soutient dans la lutte contre le personnage de Dave Bautista sur le tapis rouge pour le « film préféré de tous les temps » Dune



PLUS : Timothée Chalamet sur ses moments « pince-moi » et « truc de Hans Zimmer » à Dune

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();