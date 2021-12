La date de sortie de ‘Fast & Furious 10’ retardée

Les fans de Fast & Furious devront patienter encore un peu pour voir comment commencent les dernières aventures de Dominic Toretto. Universal Pictures a retardé Fast & Furious 10 mardi, repoussant le film de quelques semaines en mai 2023. Le réalisateur Justin Lin et le casting principal de Fast, y compris Vin Diesel, devraient tous revenir pour la 10e sortie de la franchise.

Fast & Furious 10 devrait maintenant sortir en salles le 19 mai 2023, rapporte Variety. C’est un peu plus d’un mois plus tard que la date de sortie précédente, le 7 avril 2023. Cela signifie que le film ouvrira au début de ce qui sera une saison à succès très chargée. Disney a deux grands projets qui s’ouvrent en mai 2023 : Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 le 5 mai et un remake en direct de La Petite Sirène le 26 mai.

Bien que Fast 10 soit censé être le dernier film de la franchise, Diesel a déclaré à Entertainment Weekly en août qu’il faudrait peut-être deux films pour raconter complètement l’histoire. « Attends juste 10 », a-t-il déclaré au magazine. « Disons simplement, le fait que vous sachiez que le studio dit que nous ne pouvons pas couvrir tout ce terrain qui doit être couvert dans un seul film, vous ne pouvez qu’imaginer ce qui va arriver. » À l’époque, Diesel avait annoncé que la production de Fast 10 commencerait en janvier.

En octobre, Diesel a fait une ouverture surprenante à Dwayne « The Rock » Johnson, qui n’est pas apparu dans un film principal de Fast depuis 2017 Le destin des furieux. Diesel a demandé à Johnson de mettre de côté leur querelle et d’apparaître dans Fast 10. « Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il ne se passe pas de vacances sans que vous n’envoyiez de bons vœux. .. mais le moment est venu. L’héritage vous attend », a écrit Diesel. « Je vous ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur jeûne dans la finale qui est de 10 ! Je dis cela par amour… mais vous devez vous présenter, ne laissez pas la franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que vous serez à la hauteur et accomplirez votre destin. «

Cependant, il ne semble pas probable que Johnson jouera à nouveau Luke Hobbs dans un film principal Fast. « Je leur souhaite bonne chance sur Fast 9. Et je leur souhaite bonne chance sur Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu’ils font sans moi », a déclaré Johnson au Hollywood Reporter en juillet.

Le précédent film Fast, F9, a ouvert ses portes en juin après avoir été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Il est rapidement devenu l’un des films les plus rentables pendant la pandémie, faisant 762,2 millions de dollars dans le monde. Lin – qui a également dirigé The Fast and Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious (2009), Fast Five (2011) et Fast & Furious 6 (2013) – est revenu dans la franchise pour F9. John Cena a également rejoint la franchise, jouant Jakob Toretto, le frère séparé de Dom de Diesel et Mia de Jordana Brewster.