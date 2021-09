La date de sortie de Google Pixel 6 pourrait être le 28 octobre – pas juste avant l’iPhone 13

Alors que nous venions d’entendre une rumeur selon laquelle les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seraient révélés le 13 septembre, potentiellement lancés avant l’iPhone 13, une nouvelle rumeur prétend que Google dévoilera les deux téléphones à la mi-octobre, avec un Google Pixel. 6 date de sortie le 28 octobre.

Les nouvelles dates ont été annoncées par le leaker Jon Prosser via Front Page Tech ; il a cité ses propres sources pour la date de sortie de Google Pixel 6 du 28 octobre lorsque le téléphone est disponible dans les magasins et lorsque les deux sont ouverts en précommande le 19 octobre. Bien qu’il ne sache pas quand l’événement de lancement #MadeByGoogle prévu serait être, il a deviné que cette dernière date serait une bonne supposition.

EXCLUSIVITÉ : NON. Le Google Pixel 6 n’est PAS lancé la veille de l’événement iPhone 13 😂Voici quand il arrive 👇https://t.co/1vitXLfLMT31 août 2021

Dans le message, Prosser a réprimandé les médias (et par inclusion, TechRadar) pour avoir répété la revendication précédente d’une date de lancement du 13 septembre, qui provenait du leaker Bald Panda sur Weibo. Selon Prosser, cela n’a pas de sens pour Google d’essayer de battre Apple sur le marché, d’autant plus que cela va à l’encontre des fenêtres de lancement typiques des deux sociétés.

Analyse : Google Pixel 6, reconquête de la fenêtre de lancement d’octobre ?

Oui, il serait logique que Google conserve sa fenêtre de lancement habituelle en octobre, surtout si Apple devrait être lancé le 14 septembre. Google a lancé tous les téléphones phares Pixel en octobre, bien qu’il ait rebondi entre les deux mois lors de la sortie de ses derniers téléphones Nexus.

Alors qu’Apple a régulièrement lancé des iPhones en septembre, les retards liés à Covid de l’année dernière ont entraîné la sortie du plus grand iPhone 12 Pro Max et du plus petit iPhone 12 mini plus tard en octobre. Nous n’avons pas beaucoup entendu dire si Apple s’attend aux mêmes problèmes d’approvisionnement cette année, mais dans tous les cas, Google aurait une bataille difficile pour essayer de voler la vedette au dernier iPhone.

Nous ne vendrions pas le Pixel 6 court, cependant: le nouveau chipset Tensor construit par Google, livré avec son nouveau design accrocheur (officiellement révélé) et les fonctionnalités d’Android 12 en feront probablement un concurrent parmi les téléphones phares – mais nous aurons d’attendre et de voir comment ils se combinent tous pour un téléphone haut de gamme.

