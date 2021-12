La date de sortie de Google Pixel Watch pourrait être plus proche que jamais

Des rumeurs plus tôt cette année ont dit que Google pourrait dévoiler trois nouveaux appareils en 2021 : la série Pixel 6, le Pixel Fold de première génération et la Pixel Watch de première génération. Google n’a sorti le Pixel 6 que dans les magasins sans reconnaître les appareils pliables et portables qu’il a développés à huis clos. Mais Google travaille toujours sur le Pixel Fold et la Pixel Watch, avec un nouveau rapport offrant plus de détails sur ce dernier. Si tout se passe comme prévu, la date de sortie de la Pixel Watch pourrait être plus proche que jamais.

Les premières rumeurs de la Pixel Watch

Google caressait l’idée de créer son propre portable depuis quelques années, approchant d’en lancer un au moins une fois auparavant. Google a finalement choisi de mettre en place ce projet, mais il est toujours intéressé par le marché des wearables. La société a ensuite acheté Fitbit et rajeuni Wear OS en y injectant les fonctionnalités Tizen OS de Samsung.

L’écriture est déjà sur le mur. D’une manière ou d’une autre, Google veut concurrencer l’Apple Watch et les Galaxy Watches de Samsung dans les années à venir. Et il le fera à la fois avec les appareils Fitbit et la soi-disant Pixel Watch.

Il est parfaitement raisonnable de supposer que Google appellera la montre Pixel portable, étant donné l’intérêt renouvelé de Google pour transformer les téléphones Pixel en produits phares reconnaissables. Et bien que nous l’appelions la Pixel Watch depuis un certain temps, ce n’est pas le nom officiel de l’appareil.

Un nouveau rapport de Business Insider indique que le nom de code de Google est « Rohan ». Cela correspond à la fuite de Jon Prosser d’avril. L’éminent leaker a noté à l’époque que Rohan aurait un design rond, similaire aux montres Galaxy plutôt qu’à l’Apple Watch.

Les googleurs l’appelleraient Pixel Watch ou Android Watch.

Le rendu Pixel Watch montre différentes couleurs de bracelet et cadrans. Source de l’image : @jon_prosser et @rendersbyian

Conception de la montre et fonctionnalités de santé de Google

Insider n’a produit aucune image de la Pixel Watch, mais affirme que la société la teste déjà en interne. Même des employés extérieurs à l’équipe de smartwatch ont testé l’appareil dans le cadre du programme de test interne « dogfooding » de Google. Le rapport note que les dernières sessions de commentaires de Google pour la Pixel Watch ont eu lieu le mois dernier. Ces développements signalent que la date de sortie de l’appareil pourrait être plus proche que jamais.

Le blog indique que la Pixel Watch aura un design rond sans lunette physique. C’est selon les rendus et les employés qui l’ont vu dans la vraie vie. Le portable comportera également des bracelets remplaçables par l’utilisateur, comme l’Apple Watch. Google voudrait que la Pixel Watch soit confortable à porter pour au moins 90 % de la population.

Les images de Pixel Watch dans cet article proviennent de la fuite de Prosser en avril.

Comme l’Apple Watch, le portable Pixel aura besoin d’une charge quotidienne de la batterie. Cela suggère que l’appareil sera plus sophistiqué que les appareils portables Fitbit. Ceux-ci ne nécessitent pas de charge quotidienne. La documentation de retour récente a également montré que les chargeurs Pixel Watch se rechargent lentement, bien que nous n’ayons aucune idée de ce que cela signifie. Apple vient d’améliorer la vitesse de charge de l’Apple Watch avec la version Series 7.

En termes de fonctionnalités, la Pixel Watch devrait offrir un suivi de la condition physique comme les autres appareils. Il comportera également un moniteur de fréquence cardiaque.

En ce qui concerne le logiciel, Insider affirme que Google a intégré le groupe Fitbit dans sa division Appareils et services. Il a également fusionné l’équipe des appareils portables avec le groupe Fitbit. Un projet appelé Nightlight consiste à intégrer Fitbit dans Wear OS. L’objectif est d’avoir Nightlight prêt à temps pour la date de sortie de Pixel Watch.

Date de sortie et prix de la Google Pixel Watch

Compte tenu de toutes ces affirmations, il est raisonnable de supposer que la Pixel Watch sera plus chère que les appareils Fitbit. Après tout, Google le positionnera comme une alternative à l’Apple Watch. The Verge note que l’une de ses sources a déclaré que le portable serait en effet plus cher que les gadgets Fitbit.

Quant à la date de sortie de Pixel Watch, Insider dit que les cadres supérieurs de Google ont dit aux employés qu’ils souhaitaient lancer l’appareil l’année prochaine. Deux Googlers ont déclaré qu’un lancement au printemps était possible si la dernière série de tests réussissait. Mais tout est susceptible de changer, en fonction des retours des employés dogfooding de la Pixel Watch.