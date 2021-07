La date de sortie de “Hawkeye” révélée alors que Marvel nous donne un aperçu de l’émission Disney +

Enfin, nous savons quand le prochain spectacle MCU en direct arrivera à Disney +. Dans un premier aperçu exclusif jeudi, Entertainment Weekly a confirmé que le 24 novembre est la date de sortie de Hawkeye. Des rumeurs faisaient allusion à un lancement en novembre, et une date a maintenant été confirmée. Comme ce fut le cas pour Loki, de nouveaux épisodes de Hawkeye sortiront le mercredi. L’article n’a pas révélé le nombre d’épisodes de la première saison de la série.

Meilleure offre du jour Les Echo Buds ont une suppression du bruit tout comme les AirPods Pro – mais ils sont en vente pour 100 $ de moins ! Prix ​​catalogue : 119,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme prévu, l’émission suivra deux Hawkeyes : Clint Barton et Kate Bishop. Bishop a été introduit dans les bandes dessinées Young Avengers dans les années 2000. À l’époque, Barton était mort, alors elle a pris le relais à sa place. Il est finalement revenu, et les deux ont fréquemment fait équipe après cela.

Dans l’émission Disney+, Kate Bishop sera interprétée par Hailee Steinfeld. Marvel Studios a révélé que Kate serait dans le spectacle Hawkeye au Comic-Con de San Diego 2019. Plus d’un an plus tard, le studio a finalement annoncé que Steinfeld assumerait le rôle.

Date de sortie Hawkeye : 24 novembre 2021

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner) dans HAWKEYE des studios Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

“[Kate is] une enfant de 22 ans et elle est une grande fan de Hawkeye », a déclaré Jeremy Renner à propos de l’évêque que nous rencontrerons dans la série. «Elle a une manière merveilleusement agaçante et tout aussi charmante à son sujet, parce qu’elle est une fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de cela, mais le plus gros problème pour Clint est Kate Bishop et l’assaut de problèmes qu’elle apporte dans sa vie.

Bien que Barton et Bishop travaillent souvent ensemble dans les bandes dessinées, ils ont des approches très différentes de la lutte contre le crime. Sur la base de la description de Bishop par Renner, il semble que ce sera également le cas ici. Renner a également parlé du mentorat de Steinfeld pendant le tournage :

Cela a toujours été mon rôle. En dehors d’agir dans le truc, je la protégeais et je lui donnais les CliffsNotes sur la façon dont ça se passe avec ce genre de cinéma : écran vert, vie de super-héros, tout ça. Je voulais juste la protéger, car il y a beaucoup de choses physiques. C’est une merveilleuse actrice, une merveilleuse humaine, et j’ai hâte de voir tout ce qu’elle est capable de faire.

À part l’image ci-dessus et la date de sortie, peu de choses sur Hawkeye ont été révélées. Heureusement, Marvel a beaucoup plus à faire. Et qu’est-ce qui se passerait si…? arrive à Disney + le 11 août, Shang-Chi et la légende des dix anneaux sort en salles le 3 septembre et Eternals arrive le 5 novembre. Nous soupçonnons également que Mme Marvel pourrait bientôt être lancée.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission