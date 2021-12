La date de sortie de ‘John Wick 4’ souffre d’un gros retard

Une nouvelle date de sortie de John Wick 4 a été annoncée et elle révèle que le film d’action souffre d’un gros retard. Le film ouvrira désormais le 23 mars 2023. Il était initialement prévu pour la première le 21 mai 2021, puis a ensuite été reporté au 27 mai 2022, en raison de la pandémie de COVID-19. On ne sait pas si la pandémie en cours est à nouveau la cause du retard.

John Wick : Le chapitre 4 a été écrit par Shay Hatten et Michael Finch. Le film devait initialement tourner dos à dos avec John Wick 5, mais Lionsgate, le studio de production, a choisi de reporter ces plans en raison de plans de production probablement attribués à la pandémie de Covid-19. John Wick : Le chapitre 4 a été tourné de juin à octobre 2021, et le chapitre 5 sera tourné à une date ultérieure. Le premier John Wick est sorti en 2012 et a rapporté plus de 88 millions de dollars sur un budget de moins de 30 millions de dollars. Le deuxième film de la franchise – John Wick: Chapter 2 – a ouvert ses portes en 2017 et a rapporté plus de 170 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars.

John Wick : Chapitre 3 – Parabellum a été créé en 2019 et a engrangé un total de revenus mondiaux de plus de 325 millions de dollars sur un budget de moins de 75 millions de dollars. Collectivement, les trois films de John Wick ont ​​à eux seuls fait gagner plus d’un demi-milliard de dollars à la franchise. Cette somme est sur un budget combiné de quelque part moins de 145 millions de dollars. Dire que la franchise a été lucrative est un euphémisme.

Cependant, ce n’est pas seulement le succès financier qui maintient la franchise, car chaque film est également de plus en plus salué par les critiques de cinéma. En ce qui concerne les scores de Rotten Tomatoes, les trois films sont certifiés frais, avec John Wick à 87%, John Wick: Chapitre 2 à 89%, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum à 90%. En 2017, une série de bandes dessinées prequel en cinq numéros est sortie, racontant l’histoire d’un jeune John Wick après sa sortie de prison.

En plus des principaux films de la franchise, la série engendre un spin-off intitulé The Continental. L’émission fera ses débuts sur Starz et se déroule au milieu des années 1970. Il se concentrera sur un jeune Winston Scott, qui est joué par l’acteur légendaire Ian McShane dans les films de John Wick. Le Continental racontera les origines de Scott et du Continental, un hôtel exclusivement réservé à la cabale souterraine des tueurs à gages et des syndicats du crime. Selon une description de la série de Deadline, la série suivra Scott alors qu’il complote pour prendre le contrôle de l’hôtel, tout en évitant de justesse les balles de certains hommes armés vicieux payés. McShane n’apparaîtra probablement pas dans la série, mais il pourrait éventuellement devenir narrateur.