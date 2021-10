La date de sortie de la bande-annonce de ‘Doctor Strange 2’ vient peut-être de fuiter

Il nous reste deux films MCU Phase 4 en 2021, et les deux seront diffusés avant Noël. Eternals sortira en salles le 5 novembre, avec Spider-Man: No Way Home à suivre le 17 décembre. Nous avons déjà des bandes-annonces pour les deux films, Marvel vient de publier des clips promotionnels supplémentaires pour Eternals. À l’approche de 2022, Marvel commencera à promouvoir de nouvelles aventures. Et il se trouve que le premier film MCU de 2022 est Doctor Strange 2. Le film sortira le 25 mars, donc la première bande-annonce n’est pas loin. Selon un initié familier avec les plans de Marvel, la date de sortie de la bande-annonce de Doctor Strange 2 pourrait être en décembre. Cela aurait beaucoup de sens, étant donné que Spider-Man: No Way Home est également un film multivers mettant en vedette Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Pourquoi le multivers de la folie est si important

Doctor Strange 2 sera le film le plus important au début de la phase 4 du MCU. Les implications sont encore plus importantes que No Way Home. Ce n’est pas seulement à cause de ce que nous avons vu dans les rumeurs de complot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C’est principalement parce que Doctor Strange 2 sera sous le contrôle total de Marvel.

No Way Home explorera le multivers au profit de Marvel et de Sony. Les deux studios ont besoin de l’élément multivers de l’histoire pour faire avancer leurs programmes séparés. Le multivers rend possible le SSU de Sony, car il peut connecter toutes sortes d’histoires de Spider-Man et les lier au MCU.

Le multivers est encore plus important pour Marvel. Cela permet à Marvel d’utiliser certains des héros des univers Marvel’s Fox et Netflix sans trop se soucier des délais et de la continuité. Des personnages comme Deadpool (Ryan Reynolds) et Daredevil (Charlie Cox) peuvent enfin rejoindre le MCU sans repartir de zéro. Il en va de même pour certains des X-Men que Marvel pourrait vouloir utiliser dans ses prochains films.

Étant donné que Marvel ne peut pas contrôler la franchise Spider-Man, il ne voudrait pas fournir les plus gros développements de la phase 4 du MCU dans ce film.

C’est probablement pourquoi avoir Doctor Strange dans No Way Home est si logique. C’est Strange qui mentionne le multivers dans la première bande-annonce de No Way Home. Et Doctor Strange 2 sera le successeur naturel de No Way Home. Pour rappel, le multivers a commencé à se déchaîner dans Loki et What If…?.

Date de sortie de la bande-annonce de Doctor Strange 2

Dans cet esprit, il est logique d’avoir la première date de sortie de la bande-annonce de Doctor Strange 2 en décembre. No Way Home sera probablement le plus grand film de l’année, et Marvel voudra profiter de toute cette attention pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. La meilleure façon de le faire est de diffuser des bandes-annonces du film dans les salles avant No Way Home.

Les fans de Spider-Man savent déjà que Doctor Strange jouera un rôle important dans No Way Home. Et une bande-annonce de Multiverse of Madness publiée avant la sortie du prochain film de Spider-Man garantirait qu’ils prêtent attention au sorcier.

J’entends la bande-annonce de Doctor Strange 2 en décembre – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 7 octobre 2021

L’initié de Marvel, Daniel Richtman, a déclaré sur Twitter que la première date de sortie de la bande-annonce de Doctor Strange 2 serait en décembre. Cependant, il n’a pas précisé de date de sortie ferme. Encore une fois, No Way Home sera présenté le 17 décembre. Si la rumeur est exacte, la première bande-annonce pourrait tomber à un moment donné au cours des deux premières semaines de décembre.

Sony et Marvel travailleraient également sur une deuxième bande-annonce de No Way Home qui serait censée « casser Internet ». La bande-annonce finale pourrait sortir fin octobre ou début novembre, juste à temps pour les débuts en salles d’Eternals. Le clip pourrait confirmer les plus gros spoilers sur No Way Home, donnant aux fans un avant-goût des méchants et des héros du multivers.

Pendant que nous attendons l’arrivée d’une bande-annonce de Doctor Strange 2, nous rappellerons aux fans de spoiler que de nombreux détails de l’intrigue de Multiverse of Madness ont récemment été abandonnés. Vous ne croirez pas à quel point les choses sont folles.