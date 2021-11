La date de sortie de la saison 10 de ‘Letterkenny’ révélée à Hulu

Letterkenny, la sitcom canadienne à succès de Jared Keeso, a une date de première dans la saison 10 sur Hulu. L’émission suivra les traces de ses saisons précédentes, la saison 10 de Letterkenny devant être diffusée le dimanche 26 décembre sur la plate-forme de streaming. La saison débutera le jour de Noël pour les fans canadiens qui se connectent via CraveTV. L’annonce a été faite avec un teaser pour le prochain lot d’épisodes.

Créé par Keeso et Jacob Tierney, qui jouent également dans la série, Letterkenny se déroule dans une petite communauté rurale canadienne du même nom, où les frères et sœurs Wayne et Katy gèrent une petite ferme et produisent un stand, avec les amis de Wayne Daryl et « Squirrely » Dan aide. Le groupe doit s’occuper de la vie d’une petite ville parmi différents types de personnes – les agriculteurs, ou « hicks », les habitants de l’extérieur de l’équipe de hockey locale, les toxicomanes locaux et les « autochtones », qui sont membres de la Première nation locale. La série a commencé comme une série Web YouTube intitulée Letterkenny Problems avant d’être reprise en tant que série télévisée par Crave en mars 2015.

La sitcom a été un grand succès. Au moment de sa première CraveTV en 2016, la série a marqué le plus grand début du réseau de toutes les séries sur leur plate-forme depuis son lancement en 2014. L’émission a également accumulé un certain nombre de distinctions, dont plusieurs Canadian Screen Awards remportent le prix de la meilleure série comique. . Avec le succès de l’émission, les renouvellements sont devenus faciles et Letterkenny a été sélectionné pour une 10e saison avant même la fin de sa neuvième saison. À l’époque, il a également reçu un renouvellement de la saison 11. La prochaine saison 10 comprendra sept épisodes.

« Les habitants de Letterkenny appartiennent à l’un des trois groupes suivants : les Hicks, les Skids et les Hockey Players, qui se disputent constamment sur des questions apparemment insignifiantes qui finissent souvent par se faire botter le cul », a déclaré un synopsis officiel pour le lecture de la saison à venir. « Dans la saison 10, McMurray et Wayne s’amusent, les Hicks assistent à une soirée saucisses, les joueurs de hockey et les Skids se livrent une bataille de jeux vidéo, les hommes de Letterkenny reçoivent des examens physiques de la tête aux pieds… et c’est juste pour les débutants, copain.

En plus de Keeso et Tierney, Letterkenny met en vedette Nathan Dales (Daryl), Michelle Mylett (Katy), K Trevor Wilson (Squirrelly Dan), Daniel Petronijevic (McMurray), Dylan Playfair (Reilly), Andrew Herr (Jonesy), Tyler Johnston ( Stewart), Evan Stern (route), Mark Forward (entraîneur) et Tiio Horn (Tanis). Letterkenny Saison 10 premières le dimanche 26 décembre sur Hulu.