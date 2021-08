Netflix a annoncé une date de sortie pour la saison 3 du meurtrier You avec Penn Badgley, et heureusement, les fans n’auront pas à attendre plus longtemps pour voir où le drame reprend pour Joe Goldberg et Love Quinn, comme cela fait plus d’un an depuis la saison 2 est sorti. La saison 3 du drame stalker sortira le vendredi 15 octobre et la première promo vue ci-dessus nous donne de sérieuses vibrations Dexter.